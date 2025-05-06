Hadid Kardeşlerin Babası Mohamed Hadid'in Kendisinden 36 Yaş Küçük Nişanlısıyla Sözleşmesi İfşalandı!

Jet sosyetenin gözde isimlerinden biri olan Mohamed Hadid, bu kez lüks villaları ya da kızları Bella ve Gigi Hadid ile değil, özel hayatındaki şaşırtıcı bir detayla gündemde! Kendisinden tam 36 yaş küçük nişanlısıyla yaptığı güzellik sözleşmesi sosyal medyada ifşa olunca ortalık karıştı. Kızlarının tepkileri ise merak konusu oldu.