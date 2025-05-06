Hadid Kardeşlerin Babası Mohamed Hadid'in Kendisinden 36 Yaş Küçük Nişanlısıyla Sözleşmesi İfşalandı!
Jet sosyetenin gözde isimlerinden biri olan Mohamed Hadid, bu kez lüks villaları ya da kızları Bella ve Gigi Hadid ile değil, özel hayatındaki şaşırtıcı bir detayla gündemde! Kendisinden tam 36 yaş küçük nişanlısıyla yaptığı güzellik sözleşmesi sosyal medyada ifşa olunca ortalık karıştı. Kızlarının tepkileri ise merak konusu oldu.
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Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşlerin babası olan Mohamed Hadid daha önce yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerine yerleşmişti.
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76 yaşındaki emlak milyarderi Mohamed Hadid, kendisinden 36 yaş küçük olan 41 yaşındaki sevgilisi Keni Silva ile olan ilişkisi ile dikkat çekiyor.
@hollywoodyüzleri isimli hesabın paylaşımına göre Mohamed Hadid'in kendisiyle yaptığı "güzellik sözleşmesi" olay oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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