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Hadid Kardeşlerin Babası Mohamed Hadid'in Kendisinden 36 Yaş Küçük Nişanlısıyla Sözleşmesi İfşalandı!

Hadid Kardeşlerin Babası Mohamed Hadid'in Kendisinden 36 Yaş Küçük Nişanlısıyla Sözleşmesi İfşalandı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.05.2025 - 22:49

Jet sosyetenin gözde isimlerinden biri olan Mohamed Hadid, bu kez lüks villaları ya da kızları Bella ve Gigi Hadid ile değil, özel hayatındaki şaşırtıcı bir detayla gündemde! Kendisinden tam 36 yaş küçük nişanlısıyla yaptığı güzellik sözleşmesi sosyal medyada ifşa olunca ortalık karıştı. Kızlarının tepkileri ise merak konusu oldu.

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Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşlerin babası olan Mohamed Hadid daha önce yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerine yerleşmişti.

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid ve Gigi Hadid kardeşlerin babası olan Mohamed Hadid daha önce yaptığı açıklamalarla magazin manşetlerine yerleşmişti.

Moda dünyasının parlayan yıldızları Gigi ve Bella Hadid’in babası Mohamed Hadid, bu kez kızlarının podyum başarılarıyla değil, özel hayatındaki şaşırtıcı detaylarla gündeme geldi. 76 yaşındaki emlak milyarderi, kendisinden tam 36 yaş küçük olan sevgilisi Keni Silva ile ilişkisini resmiyete dökerken, çiftin arasında imzalanan 'güzellik sözleşmesi'nin içeriği magazin kulislerine bomba gibi düştü!

76 yaşındaki emlak milyarderi Mohamed Hadid, kendisinden 36 yaş küçük olan 41 yaşındaki sevgilisi Keni Silva ile olan ilişkisi ile dikkat çekiyor.

76 yaşındaki emlak milyarderi Mohamed Hadid, kendisinden 36 yaş küçük olan 41 yaşındaki sevgilisi Keni Silva ile olan ilişkisi ile dikkat çekiyor.

Hadid, 2000 yılında Yolanda Hadid'den boşandıktan sonra yeniden aşka yelken açmış, Keni Silva ile Çift, 2023 yılında Los Angeles'ta bir partide tanışmıştı. Çift arasındaki 36 yaşlık fark hakkında konuşan Silva, 'Aşkın yaşı yoktur, ben 41 yaşındayım ama hala üniversiteden yeni çıkmış gibi hissediyorum. İçimde genç hissediyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Kasım 2023'ten beri birlikte olan ikili hakkında ortaya çıkan sözleşme ise magazin manşetlerinde bomba etkisi yarattı.

@hollywoodyüzleri isimli hesabın paylaşımına göre Mohamed Hadid'in kendisiyle yaptığı "güzellik sözleşmesi" olay oldu.

@hollywoodyüzleri isimli hesabın paylaşımına göre Mohamed Hadid'in kendisiyle yaptığı "güzellik sözleşmesi" olay oldu.

Mohamed Hadid'in kendisinden 36 yaş küçük nişanlısı Keni Silva'ya her hafta 65 bin dolar ödediği ve bunu kendisinin estetik prosedürler için harcadığı söylendi.

Mohamed Hadid'in kızları Gigi ve Bella'nın ise iklinin ilişkisini onaylamadığı iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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