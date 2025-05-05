6 Yıllık Evliliğin Neden Bittiği Anlaşıldı: Bengü'den Eski Eşine Kızılcık Şerbeti Sahnesiyle Olay Gönderme!
Bir süredir dolanan boşanma dedikodularının ardından 31 Ekim 2024'te iki çocuğunun babası, 6 yıllık eşiyle evliliğini sonlandırmaya karar veren ünlü şarkıcı Bengü, boşanmaya dair olay bir göndermede bulundu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin fanı olan Bengü'nün paylaşmayı seçtiği sahne ve üzerine düştüğü not kafaları fena karıştırdı! Bengü ve Selim İleri neden boşandı? Boşanma sebebi üçüncü bir kişi mi? Buyurun, detaylara beraber bakalım!
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Hayatımıza girdiği günden beri su gibi sesi, zarafeti ve asaletiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri de hiç şüphesiz Bengü!
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29 Ağustos 2018 tarihinde 1.5 senedir aşk yaşadığı iş insanı Selim İleri'yle evlenen Bengü, yıllarca mutlu aile tablosuyla dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Bengü'den beklenmeyen, epey de göndermeli bulunan bir paylaşım geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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