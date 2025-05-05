6 Yıllık Evliliğin Neden Bittiği Anlaşıldı: Bengü'den Eski Eşine Kızılcık Şerbeti Sahnesiyle Olay Gönderme!

Şarkılarıyla kulağımızın pasını silerken, atarlı giderli sözlere yer verdiği parçalarında da içimizin yağını bir güzel eriten şarkıcı Bengü, hem sahnesi hem de sahne kombinleriyle sık sık konuştuğumuz biri!

Üstelik kısa bir süre öncesine kadar sadece kariyeriyle değil, aşk ve aile hayatıyla da örnek olan figürlerden biriydi kendisi.