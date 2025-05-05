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6 Yıllık Evliliğin Neden Bittiği Anlaşıldı: Bengü'den Eski Eşine Kızılcık Şerbeti Sahnesiyle Olay Gönderme!

6 Yıllık Evliliğin Neden Bittiği Anlaşıldı: Bengü'den Eski Eşine Kızılcık Şerbeti Sahnesiyle Olay Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.05.2025 - 18:35

Bir süredir dolanan boşanma dedikodularının ardından 31 Ekim 2024'te iki çocuğunun babası, 6 yıllık eşiyle evliliğini sonlandırmaya karar veren ünlü şarkıcı Bengü, boşanmaya dair olay bir göndermede bulundu. 

Kızılcık Şerbeti dizisinin fanı olan Bengü'nün paylaşmayı seçtiği sahne ve üzerine düştüğü not kafaları fena karıştırdı! Bengü ve Selim İleri neden boşandı? Boşanma sebebi üçüncü bir kişi mi? Buyurun, detaylara beraber bakalım!

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Hayatımıza girdiği günden beri su gibi sesi, zarafeti ve asaletiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri de hiç şüphesiz Bengü!

Hayatımıza girdiği günden beri su gibi sesi, zarafeti ve asaletiyle gönüllerde taht kurmuş isimlerden biri de hiç şüphesiz Bengü!

Şarkılarıyla kulağımızın pasını silerken, atarlı giderli sözlere yer verdiği parçalarında da içimizin yağını bir güzel eriten şarkıcı Bengü, hem sahnesi hem de sahne kombinleriyle sık sık konuştuğumuz biri!

Üstelik kısa bir süre öncesine kadar sadece kariyeriyle değil, aşk ve aile hayatıyla da örnek olan figürlerden biriydi kendisi.

29 Ağustos 2018 tarihinde 1.5 senedir aşk yaşadığı iş insanı Selim İleri'yle evlenen Bengü, yıllarca mutlu aile tablosuyla dikkat çekti.

29 Ağustos 2018 tarihinde 1.5 senedir aşk yaşadığı iş insanı Selim İleri'yle evlenen Bengü, yıllarca mutlu aile tablosuyla dikkat çekti.

Oldukça yakıştırılan çift, 2019 yılında kızları Zeynep'i, 2021 yılında ise oğulları Selim'i kucağına almıştı. 

Her şey yolunda gidiyor gibi gözükürken 'Acaba boşanacaklar mı?' dedirten detay, Bengü'nün bir anda sahnede gözyaşlarına boğulması olmuştu. Boşanma dedikoduları hemen akabinde kol gezmeye başladı tabii. Altı boş da çıkmadı ne yazık ki!

31 Ekim 2024'te anlaşmalı olarak boşanan Selim İleri ve Bengü'nün arasında ne yaşandığını öğrenememiştik, boşanmanın sebebi olarak 'fikir ayrılıklarını aşamadıklarını' öne sürmüşlerdi.

Geçtiğimiz günlerde Bengü'den beklenmeyen, epey de göndermeli bulunan bir paylaşım geldi!

Geçtiğimiz günlerde Bengü'den beklenmeyen, epey de göndermeli bulunan bir paylaşım geldi!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı yeniden aldatıp aldatmayacağı merak edilen Fatih'in Defne karakteriyle yakınlaşma sahnesi olay olmuştu, görmüşsünüzdür. 

O sahneyi paylaşan Bengü, 

'Böyle yılık yılık kanka, dost gibi takılıp saman altından yürüten çok var gerçel hayatta da! Büyük gıcığım şu kıza dayanamadım valla!' notunu düştü.

Bize bu paylaşımın alt metninde eski eşe büyük bir laf çarpma var gibi geldi ama siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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