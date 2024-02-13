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İlişki Analiz Testine Göre Mükemmel Çift misiniz?

İlişki Analiz Testine Göre Mükemmel Çift misiniz?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.02.2024 - 14:01

İlişki analiz testine göre siz ne kadar mükemmel bir çiftsiniz?

Haydi teste!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İlişkin için bu kelimelerden birini seç bakalım!

4. Sevgilini seviyorsun ama ilişkinizde bazı sorunlar var. Ne yaparsın?

5. Daha önce hiç bir ayrılık yaşadınız mı?

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6. Birbirinizin eski sevgililerine karşı tavrınız nedir?

6. Birbirinizin eski sevgililerine karşı tavrınız nedir?

7. Peki biraz iletişiminizi öğrenelim bakalım!

8. Son olarak bunlardan hangisi sizsiniz?

Siz mükemmel bir çiftsiniz!

Sizinle ilgili söylenecek çok şey var, ama en önemlisi şüphesiz ki siz gerçekten mükemmel bir çift olmanızdır. İlişkinizdeki dengeyi korumak için belli sınırlarınız var ve bu sınırları asla aşmıyorsunuz. Bu, birbirinize olan saygınızın ve sevginizin en büyük göstergesi. İlişkinin getirdiği sorumlulukları omuzlamaktan kaçınmıyorsunuz, hatta bu durumu bir yük olarak bile görmüyorsunuz. Aranızda çıkan her türlü problemi, duygusal tepkilerden ziyade mantık çerçevesinde çözüyor, birbirinizi kırmamak için ekstra çaba harcıyorsunuz. Bu, sizin bir çift olarak olgunluğunuzu ve birbirinize olan derin saygınızı gösteriyor. Sizin aranıza hiç kimse giremez, bu ilişkiye de hiç kimse zarar veremez. Neden mi? Çünkü ilişkinizin temelleri oldukça sağlam. Sanki bu ilişkiyi yıkmak için bir yıkım topuna ihtiyaç var gibi. Sizinle ilgili her şey, bir çift olarak ne kadar uyumlu ve güçlü olduğunuzu gösteriyor. Sizin hikayeniz, herkesin hayranlıkla izlediği, kıskançlıkla baktığı bir aşk hikayesi.

Siz mükemmel bir çift değilsiniz.

Üzgünüm, ama sizin ilişkiniz Hollywood filmlerindeki gibi mükemmel bir aşk hikayesi değil. Aşkınızın temelleri, bir gökdelenin zirvesinde dans ederken hissettiğiniz titreme gibi sallanıyor. Evet, belki birbirinize karşı derin bir sevgi ve tutku hissediyorsunuz, ancak en ufak bir sorun bile güven duvarınızı sarsıyor. Bu ilişki, zaman içinde bir dizi yara almış ve bunlar tam anlamıyla iyileşmeden yeni bir yara eklenmiş. Bir deprem sonrası yıkılan bir binanın kalıntıları gibi, bu ilişki de bir dizi büyük sarsıntı yaşamış. Bu sarsıntıların her biri, ilişkinizin temelini daha da zayıflatmış. Ancak siz, bu yıkıntıların üzerine yeni bir bina inşa etmek yerine, kalıntıları bir araya getirerek ilişkinizi sürdürmeyi seçmişsiniz. Belki de bu, aşkın kör olduğu tezinin en güzel kanıtıdır. Ancak unutmayın, sağlam bir ilişkinin temeli, sağlam bir zemin üzerine inşa edilir. Bu yüzden belki de bu ilişkiyi gözden geçirmenin zamanı gelmiştir.

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