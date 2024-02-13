İlişki Analiz Testine Göre Mükemmel Çift misiniz?
İlişki Analiz Testine Göre Mükemmel Çift misiniz?
İlişki analiz testine göre siz ne kadar mükemmel bir çiftsiniz?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkin için bu kelimelerden birini seç bakalım!
4. Sevgilini seviyorsun ama ilişkinizde bazı sorunlar var. Ne yaparsın?
5. Daha önce hiç bir ayrılık yaşadınız mı?
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6. Birbirinizin eski sevgililerine karşı tavrınız nedir?
7. Peki biraz iletişiminizi öğrenelim bakalım!
8. Son olarak bunlardan hangisi sizsiniz?
Siz mükemmel bir çiftsiniz!
Siz mükemmel bir çift değilsiniz.
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