Beğendiğin Erkeklere Göre Senin Sevgilin Yüzde Kaç Yakışıklı?
Beğendiğin Erkeklere Göre Senin Sevgilin Yüzde Kaç Yakışıklı?
Beğendiğin erkekleri seç, sevgilin ne kadar yakışıklı söyleyelim!
Haydiiii!
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1. Yaşını seçer misin?
2. Öncelikle bu erkeklerden hangisi sana masaj yapsın isterdin?
3. Bu bu erkeklerden hangisinin ailesiyle tanışmak istersin?
4. Peki bu beyefendilerden hangisinin tuvaletten çıkarken ellerini yıkamadığını öğrenirsen ışık hızında soğursun?
5. Bu beyefendi hakkında ilk yorumunu alalım!
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6. Peki bu üç kişi arasında bir sıralama yapmak zorundasın?
7. Bir erkekte olmasa da olur dediğin özellike nedir?
8. Son olarak beğendin, ilişkiniz başladı ve bir düğüne katılacaksınız. Bütün ailen de bu düğünde tabii ki. Şu şekil dans etmesi karşısında ne yaparsın?
Senin sevgilin %15 yakışıklı!
Senin sevgilin %30 yakışıklı!
Senin sevgilin %45 yakışıklı!
Senin sevgilin %60 yakışıklı!
Senin sevgilin %75 yakışıklı!
Senin sevgilin %90 yakışıklı!
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