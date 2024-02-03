Evet/Hayır Testine Göre Ruhun Yaşlı mı?
Evet/Hayır Testine Göre Ruhun Yaşlı mı?
Evet/hayır testine göre ruhun ne kadar yaşlı?
Haydi teste!
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1. Paraya çok değer veren biri misin?
2. Karşında ağlayan bi' insan varsa üzülür müsün?
3. Başka insanların seninle ilgili yorumları, umurunda mı?
4. Peki yalnız başına bir şeyler yapmaktan keyif alır mısın?
5. Bu dünya için bir şeyler yapabileceğini düşünüyor veya yapıyor musun?
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6. Popüler insanların yanında olması seni iyi hissettirir mi?
7. Sinirle insanları kıracak şeyler söyler misin?
8. Sık sık küçük yalanlar söyler misin?
9. Hayatında çok büyük bir acı yaşadın mı?
10. Son olarak eskiden daha mutlu biri miydin?
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Senin ruhun yaşlı!
Senin ruhun genç!
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