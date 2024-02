Sen, gençlik ateşiyle yanıp tutuşan bir ruha sahipsin. Dur durak bilmeyen, tükenmek bilmeyen enerjinle herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Kimi zaman bir enerji fırtınası gibisin, kimi zaman ise bir nehir gibi akıp giden, durmak bilmeyen bir enerjiye sahipsin. İnsanlar senin bu coşkulu enerjine, bu dur durak bilmeyen yaşama sevincine hayran kalıyorlar. Hayatın senin elinden kayıp gitmesinden korkuyorsun, bu nedenle her şeyi hızlıca tüketmeye, her anın kıymetini bilerek yaşamaya çalışıyorsun. Her anı dolu dolu yaşamak, tatmadığın her şeyi tatmak, görmediğin her yeri görmek istiyorsun. Bu hızlı ve coşkulu yaşam tarzınla, zamanın hızına yetişmeye çalışıyorsun. Senin ruhun genç çünkü senin içinde de bitmeyen bir ateş var. Bu ateş, senin yaşama sevincin, senin enerjin, senin coşkun. Bu ateşi söndürmek mümkün değil, çünkü bu ateş senin yaşama sevincin, senin coşkun, senin enerjin. Hayatın tadını en iyi sen çıkartıyorsun, çünkü sen hayatı dolu dolu yaşayan, her anın kıymetini bilen bir insansın. Bu yüzden herkesin sana imrenmesi de kaçınılmaz. Senin bu enerjik, coşkulu ve yaşama dolu dolu sarılan tarzın, herkesin hayranlıkla izlediği bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda.