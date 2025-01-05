Seçtiğin Evlere göre Modern misin Geleneksel mi?
Seçtiğin Evlere göre Modern misin Geleneksel mi?
Evinizin dekorasyon tarzı, sizin kişiliğinizi yansıtır. Peki, siz hangi tarafa daha çok eğilimlisiniz? Modern mi, yoksa geleneksel mi? Modern tarzı tercih edenler genellikle minimalizmi ve sadeliği severler. Öte yandan, geleneksel tarzı tercih edenler genellikle sıcak ve samimi bir ortam yaratmayı severler.
Seçtiğin Evlere göre Modern misin Geleneksel mi?
Haydiiii!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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