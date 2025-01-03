Bu Friends Dizi Testinde Full Çekmek Çok Kolay!
Bu Friends Dizi Testinde Full Çekmek Çok Kolay!
Dizi dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan Friends ile ilgili bir test hazırladık. Bu testte, Friends dizisini ne kadar iyi bildiğinizi ölçüyoruz. Yani, eğer diziyi baştan sona izlediyseniz ve karakterlerin her birini ayrı ayrı sevdiyseniz, bu testte başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok.
Bu Friends Dizi Testinde Full Çekmek Çok Kolay!
Haydiii!
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1. Rachel hangi restoranın garsonuydu?
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2. Joey'nin en sevdiği yemek nedir?
3. Monica'nın, Chandler ile evlenmeden önceki nişanlısı kimdi?
4. Rachel, hangi moda markasında çalışıyordu?
5. Chandler'ın annesi, hangi mesleği yapmaktadır?
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6. Joey'nin en ünlü repliği nedir?
7. Phoebe'nin ikiz kız kardeşinin adı nedir?
8. Joey'nin "Days of Our Lives" adlı dizisindeki karakterinin adı nedir?
9. Ross, hangi bilim dalında doktora yapmaktadır?
10. Ross'un ikinci eşi kimdir?
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11. Phoebe’nin şarkı söylediği en ünlü şarkı hangisidir?
12. Joey'nin kaç kardeşi vardır?
13. Son olarak Ross ve Rachel'ın çocuklarının adı nedir?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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