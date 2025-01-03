Dizi dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan Friends ile ilgili bir test hazırladık. Bu testte, Friends dizisini ne kadar iyi bildiğinizi ölçüyoruz. Yani, eğer diziyi baştan sona izlediyseniz ve karakterlerin her birini ayrı ayrı sevdiyseniz, bu testte başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok.

Bu Friends Dizi Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Haydiii!