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Bu Friends Dizi Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Bu Friends Dizi Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
03.01.2025 - 10:55

Dizi dünyasının en sevilen yapımlarından biri olan Friends ile ilgili bir test hazırladık. Bu testte, Friends dizisini ne kadar iyi bildiğinizi ölçüyoruz. Yani, eğer diziyi baştan sona izlediyseniz ve karakterlerin her birini ayrı ayrı sevdiyseniz, bu testte başarılı olmamanız için hiçbir sebep yok.

Bu Friends Dizi Testinde Full Çekmek Çok Kolay!

Haydiii!

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1. Rachel hangi restoranın garsonuydu?

1. Rachel hangi restoranın garsonuydu?

2. Joey'nin en sevdiği yemek nedir?

2. Joey'nin en sevdiği yemek nedir?

3. Monica'nın, Chandler ile evlenmeden önceki nişanlısı kimdi?

3. Monica'nın, Chandler ile evlenmeden önceki nişanlısı kimdi?

4. Rachel, hangi moda markasında çalışıyordu?

4. Rachel, hangi moda markasında çalışıyordu?

5. Chandler'ın annesi, hangi mesleği yapmaktadır?

5. Chandler'ın annesi, hangi mesleği yapmaktadır?
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6. Joey'nin en ünlü repliği nedir?

6. Joey'nin en ünlü repliği nedir?

7. Phoebe'nin ikiz kız kardeşinin adı nedir?

7. Phoebe'nin ikiz kız kardeşinin adı nedir?

8. Joey'nin "Days of Our Lives" adlı dizisindeki karakterinin adı nedir?

8. Joey'nin "Days of Our Lives" adlı dizisindeki karakterinin adı nedir?

9. Ross, hangi bilim dalında doktora yapmaktadır?

9. Ross, hangi bilim dalında doktora yapmaktadır?

10. Ross'un ikinci eşi kimdir?

10. Ross'un ikinci eşi kimdir?
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11. Phoebe’nin şarkı söylediği en ünlü şarkı hangisidir?

11. Phoebe’nin şarkı söylediği en ünlü şarkı hangisidir?

12. Joey'nin kaç kardeşi vardır?

12. Joey'nin kaç kardeşi vardır?

13. Son olarak Ross ve Rachel'ın çocuklarının adı nedir?

13. Son olarak Ross ve Rachel'ın çocuklarının adı nedir?

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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