Bilinçaltını Hangi Renk Yansıtıyor?
Bilinçaltını Hangi Renk Yansıtıyor?
Bilinçaltımız, kim olduğumuzu, neye inandığımızı ve nasıl hissettiğimizi belirleyen gizemli bir dünya. Bu dünya, çoğu zaman farkında olmadan, hayatımızın her alanına nüfuz ediyor. Belki de bilinçaltınızın derinliklerinde gizlenen renkler, hayatınıza yön veriyor, duygularınızı ve düşüncelerinizi şekillendiriyor.
Bilinçaltını Hangi Renk Yansıtıyor?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir doğa manzarasında en çok hangi öğe seni etkiler?
4. Kendini en rahat hissettiğin ortam nedir?
5. Bir arkadaşına ruh halini nasıl tarif edersin?
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6. En sevdiğin mevsim hangisidir?
7. Kendini en çok nerede huzurlu hissediyorsun?
8. Son olarak karar alırken kendi isteklerini mi düşünürsün?
Kırmızı
Mavi
Yeşil
Sarı
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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