Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıktan Elçin Sangu Anısına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıktan Elçin Sangu Anısına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
4 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Nare ve Şahin ikilisi dizide kavuşamasa da karakterleri canlandıran Sahra Şaş ile Alper Çankaya hakkında çıkan aşk iddiaları kafaları karıştırdı.
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Elçin Sangu, boykot paylaşımı nedeniyle işine son verilen ve gözaltına alınan meslektaşlarına destek mesajlarıyla gündemde.
Şakir Paşa Ailesi yayın tarihini yine erteledi.
Haziran ayı yaklaşırken kanallardan final haberleri gelmeye başladı.
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Başak Gümülcinelioğlu, uzun bir açıklama metni yayınladı.
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, önemli bir ayrılıkla gündeme geldi.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Özkan karakterine hayat veren Yunus Eski, Beste Sarıpınar’ın Milliyet YouTube kanalına konuk oldu.
Pembe, Apo'ya Osmanlı arşivlerinden fırlamış gibi tokadı yapıştırdı.
İnci Taneleri'nin, 45. bölümüyle birlikte Mayıs ayı sonunda ekranlara veda etmesi planlanıyor.
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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından gözaltına alındı.
Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu "boykot çağrısı yapanlar" ile ilgili soruşturmada gözaltına alındı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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