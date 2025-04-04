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Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıktan Elçin Sangu Anısına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'ndeki Ayrılıktan Elçin Sangu Anısına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.04.2025 - 00:23

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

4 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Nare ve Şahin ikilisi dizide kavuşamasa da karakterleri canlandıran Sahra Şaş ile Alper Çankaya hakkında çıkan aşk iddiaları kafaları karıştırdı.

Nare ve Şahin ikilisi dizide kavuşamasa da karakterleri canlandıran Sahra Şaş ile Alper Çankaya hakkında çıkan aşk iddiaları kafaları karıştırdı.

Dizi aşkının gerçek olduğuna dair söylentiler kulislerde dolaşırken Sahra Şaş, Gazete Magazin kameralarına partneriyle aşk yaşadığı iddiasına sonunda yanıt verdi.

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Elçin Sangu, boykot paylaşımı nedeniyle işine son verilen ve gözaltına alınan meslektaşlarına destek mesajlarıyla gündemde.

Elçin Sangu, boykot paylaşımı nedeniyle işine son verilen ve gözaltına alınan meslektaşlarına destek mesajlarıyla gündemde.

Sangu'nun bu paylaşımının ardından Çöp Adam dizisinde beraber çalıştıkları Ali Osman Koçum, Elçin Sangu hakkında unutamadığı bir anısını paylaştı.

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Şakir Paşa Ailesi yayın tarihini yine erteledi.

Şakir Paşa Ailesi yayın tarihini yine erteledi.

Şakir Paşa Ailesi resmi X hesabı, dizinin bu hafta yayınlanmayacağını ve yeni bölümün 13 Nisan'a ertelendiğini açıkladı.

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Haziran ayı yaklaşırken kanallardan final haberleri gelmeye başladı.

Haziran ayı yaklaşırken kanallardan final haberleri gelmeye başladı.

atv, önce Zembilli hemen ardından da Başka Bir Gün dizilerinin final yapacağını açıklarken bunlara üçüncüsü dahil oldu.

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Instagram hesabından paylaşımda bulunan Başak Gümülcinelioğlu, uzun bir açıklama metni yayınladı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Başak Gümülcinelioğlu, uzun bir açıklama metni yayınladı.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanacak olan Muhabir dizisinin kadrosundan hem boykot hem de Aybüke Pusat'a destek paylaşımında bulunduğu için çıkarılan Gümülcinelioğlu sonunda sessizliğini bozdu.

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, önemli bir ayrılıkla gündeme geldi.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, önemli bir ayrılıkla gündeme geldi.

Dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınan bu ayrılığın, Pembe karakterinin hikayesinin sona ermesiyle ilgili olduğu açıklandı.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkacağını duyurdu.

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Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Özkan karakterine hayat veren Yunus Eski, Beste Sarıpınar’ın Milliyet YouTube kanalına konuk oldu.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de Özkan karakterine hayat veren Yunus Eski, Beste Sarıpınar’ın Milliyet YouTube kanalına konuk oldu.

Dizinin bu kadar ilgi göreceğini beklemediğini söyleyen Eski, itiraflarda bulundu.

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Pembe, Apo'ya Osmanlı arşivlerinden fırlamış gibi tokadı yapıştırdı.

Pembe, Apo'ya Osmanlı arşivlerinden fırlamış gibi tokadı yapıştırdı.

Pembe'nin Apo'ya attığı tokat ekrandan çıkıp adeta bize sıçradı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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İnci Taneleri'nin, 45. bölümüyle birlikte Mayıs ayı sonunda ekranlara veda etmesi planlanıyor.

İnci Taneleri'nin, 45. bölümüyle birlikte Mayıs ayı sonunda ekranlara veda etmesi planlanıyor.

“Ferda”yı kimin canlandıracağı merak konusuydu. Bu merak Birsen Altuntaş'ın haberi ile yanıt buldu.

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Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından gözaltına alındı.

Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yaptığı boykot çağrısının ardından gözaltına alındı.

Üzümoğlu'na hem sosyal medyadan hem de diğer oyunculardan destek sesleri yükseldi.

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Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu "boykot çağrısı yapanlar" ile ilgili soruşturmada gözaltına alındı.

Şakir Paşa Ailesi dizisinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu "boykot çağrısı yapanlar" ile ilgili soruşturmada gözaltına alındı.

Üzümoğlu serbest bırakıldıktan sonra ilk kez paylaşım yaptı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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