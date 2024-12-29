Hangi Psikolojik Terim Seni Tanımlıyor?
Hangi Psikolojik Terim Seni Tanımlıyor?
Hayatın karmaşasında bazen kendimizi kaybedebiliriz. Kim olduğumuzu, nelerden hoşlandığımızı ya da bizi neyin mutlu ettiğini unutabiliriz. İşte tam bu noktada, psikoloji bilimi devreye giriyor. Psikoloji, insan zihnini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak bu bilim dalı, sadece zor zamanlarımızda yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişiliğimizi ve karakterimizi anlamamıza da yardımcı olur.
Hangi Psikolojik Terim Seni Tanımlıyor?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kendini sık sık nasıl tanımlarsın?
4. Hayatındaki belirsizlikler seni nasıl etkiler?
5. Bir insanı tanımak senin için ne kadar önemlidir?
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6. Başkalarını mutlu etmek seni de mutlu eder mi?
7. Hayatta en çok neyi korkarsın?
8. Son olarak hayal kurmayı seviyor musun?
"Çevresellik"
"Derealizasyon"
"Ego"
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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