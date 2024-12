Hangi Psikolojik Terim Seni Tanımlıyor?

Derealizasyon, adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi hissettiren, çevrenizdeki nesnelerin ve ortamın sanki gerçek olmadığı bir durum. Bu durumda, kişi çevresindeki dünyayı sanki bir yabancı gibi, anlamını yitirmiş veya uzak bir yer gibi algılar. Gerçeklik algınızda sık sık bozulmalar yaşanıyor ve bu durum, sizi adeta bir labirentin içine atıyor. Çevrenizde olan biten her şey size yabancı geliyor, sanki bir anda dünyadan kopmuş gibi hissediyorsunuz. Bu durum, sizi bir kafa karışıklığına ve huzursuzluğa sürüklüyor. Sanki bir anda kendinizi bir bilim kurgu romanının içinde bulmuş gibi hissediyorsunuz. Bu durum, sizi adeta bir gerçeklik labirentinin içine atıyor. Her şey o kadar yabancı ve anlamsız ki, sanki dünyadan bir adım geri atmış gibi hissediyorsunuz. Bu durum, sizi bir kafa karışıklığına ve huzursuzluğa sürüklüyor. Adeta bir rüyadaymışsınız gibi, her şey uzak ve belirsiz. Ancak bu rüya, bir kabustan farksız. Çünkü bu durum, sadece kafa karışıklığına değil, aynı zamanda derin bir huzursuzluğa da yol açıyor.