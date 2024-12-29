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Psikoloji Testleri
Hangi Psikolojik Terim Seni Tanımlıyor?

Hangi Psikolojik Terim Seni Tanımlıyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
29.12.2024 - 17:01

Hayatın karmaşasında bazen kendimizi kaybedebiliriz. Kim olduğumuzu, nelerden hoşlandığımızı ya da bizi neyin mutlu ettiğini unutabiliriz. İşte tam bu noktada, psikoloji bilimi devreye giriyor. Psikoloji, insan zihnini ve davranışlarını inceleyen bir bilim dalıdır. Ancak bu bilim dalı, sadece zor zamanlarımızda yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda kişiliğimizi ve karakterimizi anlamamıza da yardımcı olur.

Hangi Psikolojik Terim Seni Tanımlıyor?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Kendini sık sık nasıl tanımlarsın?

3. Kendini sık sık nasıl tanımlarsın?

4. Hayatındaki belirsizlikler seni nasıl etkiler?

4. Hayatındaki belirsizlikler seni nasıl etkiler?

5. Bir insanı tanımak senin için ne kadar önemlidir?

5. Bir insanı tanımak senin için ne kadar önemlidir?
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6. Başkalarını mutlu etmek seni de mutlu eder mi?

7. Hayatta en çok neyi korkarsın?

7. Hayatta en çok neyi korkarsın?

8. Son olarak hayal kurmayı seviyor musun?

"Çevresellik"

Hayatının merkezine çevreni koyan biri olarak tanımlanabilirsin. Adeta bir sünger gibi çevrendeki herkesin düşüncelerini, hislerini ve beklentilerini emiyorsun. Bu durum, çevresellik olarak adlandırılıyor ve bu durumda olan kişilerin, çevrelerine karşı aşırı bir bağımlılık hissi yaşadıkları söylenebilir. Çevresellik, başkalarının düşüncelerini sürekli olarak dikkate almanın ötesinde, adeta bir yaşam tarzı haline gelmiş durumda. Kendi düşüncelerini ve hislerini bir kenara bırakıp, çevrenin beklentilerine göre hareket etme eğilimindesin. Bu durum, çoğu zaman başkalarını memnun etme isteği olarak yorumlanabilir. Ancak bu durum, kendi kimliğini ve kişiliğini belirlemekte zorluk çekmene neden olabilir. Çevrenin etkisinde kalma durumu, çevresellik teriminin en belirgin özelliklerinden biri. Kendi düşüncelerini ve hislerini bir kenara bırakıp, çevrenin beklentilerine göre hareket etme eğilimindesin. Bu durum, çoğu zaman başkalarını memnun etme isteği olarak yorumlanabilir. Ancak bu durum, kendi kimliğini ve kişiliğini belirlemekte zorluk çekmene neden olabilir.

"Derealizasyon"

Derealizasyon, adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi hissettiren, çevrenizdeki nesnelerin ve ortamın sanki gerçek olmadığı bir durum. Bu durumda, kişi çevresindeki dünyayı sanki bir yabancı gibi, anlamını yitirmiş veya uzak bir yer gibi algılar. Gerçeklik algınızda sık sık bozulmalar yaşanıyor ve bu durum, sizi adeta bir labirentin içine atıyor. Çevrenizde olan biten her şey size yabancı geliyor, sanki bir anda dünyadan kopmuş gibi hissediyorsunuz. Bu durum, sizi bir kafa karışıklığına ve huzursuzluğa sürüklüyor. Sanki bir anda kendinizi bir bilim kurgu romanının içinde bulmuş gibi hissediyorsunuz. Bu durum, sizi adeta bir gerçeklik labirentinin içine atıyor. Her şey o kadar yabancı ve anlamsız ki, sanki dünyadan bir adım geri atmış gibi hissediyorsunuz. Bu durum, sizi bir kafa karışıklığına ve huzursuzluğa sürüklüyor. Adeta bir rüyadaymışsınız gibi, her şey uzak ve belirsiz. Ancak bu rüya, bir kabustan farksız. Çünkü bu durum, sadece kafa karışıklığına değil, aynı zamanda derin bir huzursuzluğa da yol açıyor.

"Ego"

Ego, kişinin benlik anlayışını ve kimliğini oluşturur. Sağlıklı bir ego, kişinin kendisine güvenmesini sağlar ve kararlarını etkiler. Ancak, ego aşırı güçlü veya zayıf olduğunda bu kişiyi dengesiz bir hale getirebilir. Sen, genellikle kendine güvenen ve ne istediğini bilen bir insansın. Bu, seni çoğu zaman güçlü ve bağımsız hissettirir. Sağlam bir ego yapısına sahip olman, kararlarında kararlı ve tutarlı olmana olanak tanır. Kendine güvenmen, seni zor durumlarda bile ayakta tutar ve hedeflerine ulaşman için güçlü bir itici güç sağlar. Bu özgüven, başkalarının görüşlerinden bağımsız olarak kendi doğrularını takip edebilmeni sağlar, bu da sana büyük bir özgürlük hissi verir. Kendini güçlü hissettiğin, kendi potansiyelini tam anlamıyla kullanabildiğin anlar seni en rahat ve huzurlu hissettiren anlar olur. Bu tür bir ego yapısı, seni hayatta ve kariyerinde başarılı kılabilir. Sen, hedeflerine ulaşmak için kararlı bir şekilde adımlar atarken, başkalarına da kendini ifade etme konusunda cesaret verebilirsin. Fakat bu güvenin, bazen aşırıya kaçması da olasıdır.

"Fobi"

Fobi, belirli bir duruma, nesneye ya da duruma karşı aşırı korku ve kaygı duymaktır. Fobiler, kişiyi zorlayan ve sınırlayan psikolojik durumlar yaratabilir. Belirli bir duruma veya objeye karşı duyduğun derin korku, seni zihinsel ve duygusal açıdan sıkça zorlayabilir. Bu korku, sadece anlık bir tepki değil, bir süreklilik haline dönüşebilir ve yaşamını ciddi şekilde kısıtlamaya başlayabilir. Fobilerin etkisi, bazen kişiyi korktuğu şeyden tamamen kaçınmaya zorlayabilir, bu da onun günlük yaşantısını daraltır ve önemli fırsatları kaçırmasına yol açabilir. Korkunun, belirli bir objeye veya duruma karşı duyulan bir tepki olmanın ötesine geçmesi, kaygıyı bir yaşam biçimi haline getirebilir. Kişi, sürekli olarak korktuğu durumun tekrar yaşanacağı endişesiyle yaşamaya başlar, bu da normalde rahat olması gereken anları bile stresli hale getirebilir. Fobi, bir tür kaygı bozukluğudur ve kişiyi zihinsel olarak aşırı uyarılma durumuna sokar. Bu kaygı, korkulan objeyi veya durumu düşünmeden, akla gelmeden edilemez hale gelir. Korkuların, kişiyi bir 'endişe döngüsü' içine sokarak sürekli bir kaygı hali yaratması, onun normal günlük işlerini bile zorlaştırabilir. Örneğin, yüksekten korkan bir kişi, yükseğe çıkacak bir durumda sadece korktuğu şeyin gerçeğe dönüşeceği endişesiyle, o durumu gözünde büyütebilir ve bu kaygı, hem fiziksel hem de duygusal olarak tükenmesine neden olabilir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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