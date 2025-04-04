Kırlar İçindeki Hazar Ergüçlü'den Tatildeki Zeynep Alkan'a 4 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Kırlar İçindeki Hazar Ergüçlü'den Tatildeki Zeynep Alkan'a 4 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Hazar Ergüçlü
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Hatice
Rabia Soytürk
Reynmen
Perihan Savaş
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Ajda Pekkan
Helin Kandemir
Gülben Ergen
Zeynep Alkan
Merve Boluğur
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Anıl Altan
Gülçin Santırcıoğlu
Şeyma Subaşı
Berna Laçin
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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