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Kırlar İçindeki Hazar Ergüçlü'den Tatildeki Zeynep Alkan'a 4 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Kırlar İçindeki Hazar Ergüçlü'den Tatildeki Zeynep Alkan'a 4 Nisan'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.04.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü

Hatice

Hatice

Rabia Soytürk

Rabia Soytürk

Reynmen

Reynmen

Perihan Savaş

Perihan Savaş
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Ajda Pekkan

Ajda Pekkan

Helin Kandemir

Helin Kandemir

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Zeynep Alkan

Zeynep Alkan

Merve Boluğur

Merve Boluğur
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Anıl Altan

Anıl Altan

Gülçin Santırcıoğlu

Gülçin Santırcıoğlu

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Berna Laçin

Berna Laçin
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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