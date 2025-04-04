Sokak Hayvanları Gününde Utanç Listesi: Katiller Tek Tek Serbest Bırakıldı!
Sokak Hayvanları Gününde Utanç Listesi: Katiller Tek Tek Serbest Bırakıldı!
Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı açlık ve barınma sorunlarıyla mücadele ediyor. Türkiye’de yaşam hakları savunucuları sokakta yaşayan canları koruyacak etkili yasalar talep etse de bu talepler görmezden geliniyor. Hayvanlar şiddetle karşı karşıya kalırken şiddet faillerine sadece para cezaları veriliyor. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde de sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkat çekildi.
Instagram’da ‘@kurtaranev’ kullanıcı adına sahip Kurtaran Ev Derneği, adaletin yerini bulmadığı; cezasız bırakılan hayvan katliamlarını paylaştı. Gelin hep birlikte o paylaşımlara bakalım...
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“Eros’un katili serbest”
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“Şirine’ye eziyet eden serbest.”
"Sapanca’da patileri kesilen yavrunun katili serbest.”
“Nero’nun katili serbest”
“Gebze Barınağı çalışanları serbest.”
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“Konya Barınağı çalışanları serbest.”
“Kadıköy’de sokak hayvanlarını zehirleyenler serbest.”
“Pendik’te köpekleri zehirleyenler serbest.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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