Sokak Hayvanları Gününde Utanç Listesi: Katiller Tek Tek Serbest Bırakıldı!

Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı açlık ve barınma sorunlarıyla mücadele ediyor. Türkiye’de yaşam hakları savunucuları sokakta yaşayan canları koruyacak etkili yasalar talep etse de bu talepler görmezden geliniyor. Hayvanlar şiddetle karşı karşıya kalırken şiddet faillerine sadece para cezaları veriliyor. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde de sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkat çekildi.

Instagram’da ‘@kurtaranev’ kullanıcı adına sahip Kurtaran Ev Derneği, adaletin yerini bulmadığı; cezasız bırakılan hayvan katliamlarını paylaştı. Gelin hep birlikte o paylaşımlara bakalım...

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