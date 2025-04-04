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Sokak Hayvanları Gününde Utanç Listesi: Katiller Tek Tek Serbest Bırakıldı!

Sokak Hayvanları Gününde Utanç Listesi: Katiller Tek Tek Serbest Bırakıldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.04.2025 - 23:59

Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanı açlık ve barınma sorunlarıyla mücadele ediyor. Türkiye’de yaşam hakları savunucuları sokakta yaşayan canları koruyacak etkili yasalar talep etse de bu talepler görmezden geliniyor. Hayvanlar şiddetle karşı karşıya kalırken şiddet faillerine sadece para cezaları veriliyor. 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü'nde de sokak hayvanlarının yaşam haklarına dikkat çekildi.

Instagram’da ‘@kurtaranev’ kullanıcı adına sahip Kurtaran Ev Derneği, adaletin yerini bulmadığı; cezasız bırakılan hayvan katliamlarını paylaştı. Gelin hep birlikte o paylaşımlara bakalım...

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“Eros’un katili serbest”

“Eros’un katili serbest”

“Apartmanın asansöründe karşılaştığı Eros isimli kediyi sebepsiz yere tekmelemeye başladı. Eros kaçmaya çalışsa da şahıs 6 dakika boyunca kediyi işkence ederek canice öldürdü. (Ocak 2024)”

“Şirine’ye eziyet eden serbest.”

“Şirine’ye eziyet eden serbest.”

Şirine isimli kediyi önce defalarca tekmeledi, ardından 4. Kattan aşağı attı. Kedi ağır yaralandı ve tedavi altına alındı. (Temmuz 2024)”

"Sapanca’da patileri kesilen yavrunun katili serbest.”

"Sapanca’da patileri kesilen yavrunun katili serbest.”

“Yavru köpek ormanlık alanda dört pati ve kuyruğu kesilmiş halde can çekişirken bulundu. Acilen ameliyata alındı ancak hayatını kaybetti. (Haziran 2018)”

“Nero’nun katili serbest”

“Nero’nun katili serbest”

“Evinin bahçesine girerek Nero’yu silahla başından vurarak öldürdü. (Temmuz 2020)”

“Gebze Barınağı çalışanları serbest.”

“Gebze Barınağı çalışanları serbest.”

'Gebze Belediyesi Hayvan Barınağı’nda 30 köpek ve 13 kedi canlı canlı çöp poşetlerine koyularak çöpe atıldı. Acı çekere vahşice ölüme terk edilen hayvanlardan bazıları çöpte bulunduklarında hala nefes alıyordu. (Ekim 2024)”

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“Konya Barınağı çalışanları serbest.”

“Konya Barınağı çalışanları serbest.”

'Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait hayvan barınağında bir görevli elindeki kürekle bir köpeğin başına defalarca vurarak hayvanı canice öldürdü. (Kasım 2022)”

“Kadıköy’de sokak hayvanlarını zehirleyenler serbest.”

“Kadıköy’de sokak hayvanlarını zehirleyenler serbest.”

Fenerbahçe Mahallesi’nde kimliği belirsiz şahıslar tarafından sokaklara bırakılan zehirli mamalar nedeniyle 22 kedi ve 3 köpek zehirlenerek öldürüldü. (Eylül 2024)”

“Pendik’te köpekleri zehirleyenler serbest.”

“Pendik’te köpekleri zehirleyenler serbest.”

'İstanbul’un Pendik ilçesinde 17 köpek zehirlenerek canice öldürüldü. (Temmuz 2021)”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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