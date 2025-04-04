onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Boykot Çağrısı Yapan Fabrika İşçisi Tazminatsız İşten Çıkarıldığı İddia Edildi

Boykot Çağrısı Yapan Fabrika İşçisi Tazminatsız İşten Çıkarıldığı İddia Edildi

Boykot
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.04.2025 - 17:01 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 17:13

Gaziantep’te AKP’nin eski il başkanına ait Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan Cüneyt Tişkaya, 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısını destekleyen bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı. 

Gece vardiyasında çalışan işçi Cüneyt Taşkaya gündüz vardiyasına çağrıldı. İnsan kaynakları departmanına yönlendirilen Tişkaya’ya, geçmişte tutulan tutanaklar gerekçe gösterilerek işine son verildi.

Firma yetkilileri ise işten çıkarmanın boykot öncesi başlayan bir soruşturma neticesinde olduğunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapan fabrika işçisi Cüneyt Tişkaya tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapan fabrika işçisi Cüneyt Tişkaya tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep’te Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan işçi Cüneyt Tişkaya’nın sosyal medya paylaşımı nedeniyle işten çıkarıldığını açıkladı.

Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Faşizm mi demiştiniz? Alın size faşizm! Boykot listesinde olan fabrikada boykot çağrısı yapan işçi tazminatsız işten atıldı” ifadelerini kullandı.

İşten çıkarılan Cüneyt Tişkaya, fabrikada dört yıl üç aydır yemekhane bölümünde çalışıyordu.

İşten çıkarılan Cüneyt Tişkaya, fabrikada dört yıl üç aydır yemekhane bölümünde çalışıyordu.

2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısına destek verdiği bir görseli WhatsApp durumunda paylaşmasının ardından, normalde gece vardiyasında olmasına rağmen gündüz vardiyasına çağrıldı. Daha sonra insan kaynakları departmanına yönlendirilen Tişkaya’ya, geçmişte tutulan tutanaklar gerekçe gösterilerek işine son verildi.

FİRMADAN AÇIKLAMA YAPILDI:

FİRMADAN AÇIKLAMA YAPILDI:

“Firmamızla hiçbir resmi ve ticari ilişkisi olmamasına karşın, firma ortaklarımızla sadece akrabalık bağı bulunan 15 yıl önceki Ak Parti Gaziantep il başkanının firmamızın sahibi olduğu yanlış bilgisi nedeniyle markamız yaklaşık 10 gündür sosyal medyada yargısız infaz edilmektedir.

Şimdi ise disiplinsizlik nedeniyle İK departmanımızca uzun süredir resmi olarak uyarılan ve son olarak şefi pozisyonundaki kadın çalışanımıza alenen hakarette bulunduğu için 4857 sayılı İş kanunun 25-II. üst amire hakaret (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) maddesi gereği iş akdine son verilen bir çalışanımızın, rövanşist bir tavırla sosyal medyada aleyhimize yürütülen rüzgârdan yararlanıp işten çıkarılma sebebinin boykot çağrısı yapması olduğu şeklindeki asılsız iddiasından ortaya çıkan haberle yargısız infaz fırtınası sürdürülmektedir.

Firmamız, siyasetten uzak ve bağımsız duruşu nedeniyle bugüne kadar kamuoyuna yönelik hiçbir açıklama yazısı paylaşmamakla birlikte, yanlış bilgiye dayalı sosyal medya paylaşımları ve asılsız haberlerin çok üzücü bir noktaya gelmiş olmasından dolayı ilgili sosyal medya ya da haber kaynaklarını bilgilendirme ihtiyacı duymuştur.

İK departmanımız, işe alımlarını siyasi görüşe göre değil, sektörel deneyim ve liyakat

esaslarına göre yapmaktadır. Doğal olarak yaklaşık 5500 çalışanımızla ortak hedefimiz ülkemiz için çalışmak,üretmek ve geliştirmektir.

60 yılı aşkın sanayi geçmişe sahip olan ve Sleepy markasıyla 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapan firmamız, bulunduğu sektörlerdeki başarısını siyasetten değil, doğru sanayi yatırımlarıyla ve kaliteli ürünleriyle halkımıza yaptığı hizmetlerle kazanmıştır.

Firmamız her zaman, halkımızın ortak milli ve manevi değerlerine saygılı, her yurttaşına eşit mesafede duran siyaset üstü bir tutum sergilemiştir. Her çağdaş firmanın ve global marka üreticisinin sahip olması gereken çizginin bu olması gerektiğine inanıyoruz.

Saygılarımızla'

Firmanın işten çıkarılan Cüneyt Tişkaya hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:

06.01.2021 tarihinde şirketimizde Yemekhane Dağıtım Personeli olarak göreve başlayan Cüneyt Tişkaya’nın işe girdiği günden itibaren toplamda, 12 adet disiplin tutanağı, 6 adet devamsızlık tutanağı imzalı savunmaları ile birlikte özlük dosyasında mevcuttur. Bu belirtilen tutanaklara ve kendisine yapılan sözlü ve yazılı uyarılara rağmen, işini ve görevini düzgün yapmaması sebebi ile ilgili personel Disiplin Kurulu’nda defalarca sözlü ve yazılı olarak uyarılmış, personel her defasında kazanılmaya çalışılmıştır.

Ancak en son olayda kendisinin bağlı olduğu üst amiri ve yemekhane sorumlumuz olan Zeynep Hanım’a yapmış olduğu hakaretler neticesinde, tutanağı amiri tarafından tutulmuş, 02.04.2025 Çarşamba günü Disiplin Kurulumuz, bu konu ile ilgili toplanma kararı almıştır.

Geçmişe dönük olarak Cüneyt Tişkaya’nın önceki tutanak ve kayıtlarda olduğu gibi tutum ve davranışlarında, işini devamlı ve düzgün bir şekilde yapacağı ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme maalesef gözlemlenmemiştir. Son olarak üst amirine yapmış olduğu hakaret ve tüm geçmiş kayıtları göz önüne alınarak, Disiplin Kurulumuz kararı ile 4857 sayılı İş kanunun 25-II. üst amire hakaret(Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) maddesi gereği, Disiplin Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile çalışanın çıkışının verilmesine karar verilmiştir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
97
32
7
4
4
3
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Gizem Dikmen

Bu abiye iş verecek bir babayiğit vardır diye düşünüyorum. Ayrıca bu kadar büyük fabrikada, 1 kişinin yaptığı WP durum paylaşımını koşa koşa IK'ya bildiren i... Devamını Gör

Alemdar Msc

Halk TV'ye tl1 gitsin trol maaşı versin. ama hangi birine verecek. 😂😂

gnyy

Hakkını arasın dicemde arayacağı yerde malûm

Bozkurt

Saraya secde etmeyene ekmek bile yok.