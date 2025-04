“Firmamızla hiçbir resmi ve ticari ilişkisi olmamasına karşın, firma ortaklarımızla sadece akrabalık bağı bulunan 15 yıl önceki Ak Parti Gaziantep il başkanının firmamızın sahibi olduğu yanlış bilgisi nedeniyle markamız yaklaşık 10 gündür sosyal medyada yargısız infaz edilmektedir.

Şimdi ise disiplinsizlik nedeniyle İK departmanımızca uzun süredir resmi olarak uyarılan ve son olarak şefi pozisyonundaki kadın çalışanımıza alenen hakarette bulunduğu için 4857 sayılı İş kanunun 25-II. üst amire hakaret (ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) maddesi gereği iş akdine son verilen bir çalışanımızın, rövanşist bir tavırla sosyal medyada aleyhimize yürütülen rüzgârdan yararlanıp işten çıkarılma sebebinin boykot çağrısı yapması olduğu şeklindeki asılsız iddiasından ortaya çıkan haberle yargısız infaz fırtınası sürdürülmektedir.

Firmamız, siyasetten uzak ve bağımsız duruşu nedeniyle bugüne kadar kamuoyuna yönelik hiçbir açıklama yazısı paylaşmamakla birlikte, yanlış bilgiye dayalı sosyal medya paylaşımları ve asılsız haberlerin çok üzücü bir noktaya gelmiş olmasından dolayı ilgili sosyal medya ya da haber kaynaklarını bilgilendirme ihtiyacı duymuştur.

İK departmanımız, işe alımlarını siyasi görüşe göre değil, sektörel deneyim ve liyakat

esaslarına göre yapmaktadır. Doğal olarak yaklaşık 5500 çalışanımızla ortak hedefimiz ülkemiz için çalışmak,üretmek ve geliştirmektir.

60 yılı aşkın sanayi geçmişe sahip olan ve Sleepy markasıyla 100’ü aşkın ülkeye ihracat yapan firmamız, bulunduğu sektörlerdeki başarısını siyasetten değil, doğru sanayi yatırımlarıyla ve kaliteli ürünleriyle halkımıza yaptığı hizmetlerle kazanmıştır.

Firmamız her zaman, halkımızın ortak milli ve manevi değerlerine saygılı, her yurttaşına eşit mesafede duran siyaset üstü bir tutum sergilemiştir. Her çağdaş firmanın ve global marka üreticisinin sahip olması gereken çizginin bu olması gerektiğine inanıyoruz.

Saygılarımızla'