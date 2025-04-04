Boykot Çağrısı Yapan Fabrika İşçisi Tazminatsız İşten Çıkarıldığı İddia Edildi
Gaziantep’te AKP’nin eski il başkanına ait Eruslu Global’e ait Ecoplast fabrikasında çalışan Cüneyt Tişkaya, 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısını destekleyen bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle tazminatsız olarak işten çıkarıldı.
Gece vardiyasında çalışan işçi Cüneyt Taşkaya gündüz vardiyasına çağrıldı. İnsan kaynakları departmanına yönlendirilen Tişkaya’ya, geçmişte tutulan tutanaklar gerekçe gösterilerek işine son verildi.
Firma yetkilileri ise işten çıkarmanın boykot öncesi başlayan bir soruşturma neticesinde olduğunu açıkladı.
2 Nisan boykotuna destek paylaşımı yapan fabrika işçisi Cüneyt Tişkaya tazminatsız olarak işten çıkarıldı.
İşten çıkarılan Cüneyt Tişkaya, fabrikada dört yıl üç aydır yemekhane bölümünde çalışıyordu.
FİRMADAN AÇIKLAMA YAPILDI:
Firmanın işten çıkarılan Cüneyt Tişkaya hakkındaki açıklaması ise şu şekilde:
06.01.2021 tarihinde şirketimizde Yemekhane Dağıtım Personeli olarak göreve başlayan Cüneyt Tişkaya’nın işe girdiği günden itibaren toplamda, 12 adet disiplin tutanağı, 6 adet devamsızlık tutanağı imzalı savunmaları ile birlikte özlük dosyasında mevcuttur. Bu belirtilen tutanaklara ve kendisine yapılan sözlü ve yazılı uyarılara rağmen, işini ve görevini düzgün yapmaması sebebi ile ilgili personel Disiplin Kurulu’nda defalarca sözlü ve yazılı olarak uyarılmış, personel her defasında kazanılmaya çalışılmıştır.
Ancak en son olayda kendisinin bağlı olduğu üst amiri ve yemekhane sorumlumuz olan Zeynep Hanım’a yapmış olduğu hakaretler neticesinde, tutanağı amiri tarafından tutulmuş, 02.04.2025 Çarşamba günü Disiplin Kurulumuz, bu konu ile ilgili toplanma kararı almıştır.
Geçmişe dönük olarak Cüneyt Tişkaya’nın önceki tutanak ve kayıtlarda olduğu gibi tutum ve davranışlarında, işini devamlı ve düzgün bir şekilde yapacağı ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme maalesef gözlemlenmemiştir. Son olarak üst amirine yapmış olduğu hakaret ve tüm geçmiş kayıtları göz önüne alınarak, Disiplin Kurulumuz kararı ile 4857 sayılı İş kanunun 25-II. üst amire hakaret(Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller) maddesi gereği, Disiplin Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile çalışanın çıkışının verilmesine karar verilmiştir.
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Bu abiye iş verecek bir babayiğit vardır diye düşünüyorum. Ayrıca bu kadar büyük fabrikada, 1 kişinin yaptığı WP durum paylaşımını koşa koşa IK'ya bildiren i... Devamını Gör
Halk TV'ye tl1 gitsin trol maaşı versin. ama hangi birine verecek. 😂😂
Hakkını arasın dicemde arayacağı yerde malûm
Saraya secde etmeyene ekmek bile yok.