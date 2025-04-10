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Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Açıksın?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Açıksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 18:01

Duygularını olduğu gibi gösterebiliyor musun? Yoksa içinden geçenleri saklamayı mı tercih ediyorsun? Kendini anlatmak, açıkça ifade etmek ve maskesiz yaşamak çoğu zaman cesaret ister. Kimimiz içinden ne geçiyorsa anında dile getiririz, kimimiz ise içimize atarız, hatta bazen kendimizden bile gizleriz bazı şeyleri. Peki sen ne kadar şeffafsın?

Hadi teste!

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1. Hissettiğin bir şeyi içinden geldiği gibi söyleyebilir misin?

2. Zayıf yönlerini paylaşmak seni korkutuyor mu?

3. Birine kırıldığında bunu söyler misin?

4. İnsanlar seni genelde yanlış mı anlar?

5. Yalnız kalmayı sever misin?

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6. Sosyal medyada olduğundan farklı biri gibi mi görünürsün?

7. Başarılarının yanında başarısızlıklarını da anlatır mısın?

8. Biri seni ağlarken görebilir mi?

9. Büyük yüzleşmelerden kaçar mısın?

10. Biri seni yanlış anladığında bunu düzeltmek için çaba harcar mısın?

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Sen fazlasıyla açıksın!

Duygularını, düşüncelerini, kimseye gösteriş yapmadan ama asla saklamadan, cesurca sergiliyorsun. İnsanlarla, hayatın karmaşasıyla ve en önemlisi kendinle barış içindesin. Çünkü senin için açıklık, zayıflık değil, özgürlüğün ta kendisidir. Bu şeffaf tavrın, çevrendeki insanlara güven aşılıyor. İnsanlar, iç dünyalarını sana açmayı tercih ediyorlar çünkü sen onlara dürüst bir ayna oluyorsun. Hiçbir zaman maskelerin ardına saklanmadığın için, seni tanıyan bir kişi, senin en gerçek halini tanıyor. İçtenliğin ve samimiyetin, her türlü ilişkinin temel taşıdır senin için. Duygularını bastırmadan, iç sesini hiçbir zaman susturmadan yaşamak, seni hem güçlü kılıyor hem de diğerlerinden farklılaştırıyor. Ancak, her ne kadar şeffaf biri olsan da, kendine sınırlar koymayı unutmamalısın. Çünkü gerçek şeffaflık, her şeyi herkese açıklamak değil, neyi, ne zaman ve kime paylaşacağını bilmektir.

Sen hiç açık değilsin!

Duygularını anlamak ve onlara ulaşmak bir labirenti andırıyor. Adeta bir kuytu köşeye çekilmiş, duygularını dış dünyadan saklamayı tercih ediyorsun. Belki geçmişte yaşadığın bir travma, belki de duygularını açığa vurduğunda karşılaştığın bir hayal kırıklığı seni bu noktaya getirdi. Ama ne olursa olsun, kalbini çevreleyen bu kalın duvarlar, seni dış dünya ile bağlantıdan koparıyor. İnsanlar seni belki de mesafeli, belki de anlaşılmaz ya da 'soğuk' biri olarak algılıyor. Ancak bu buz dağının altında, kırılgan bir kalp ve sevgi dolu bir ruh yatıyor. İçinde bir dolu hikaye, anlatılmayı bekleyen bir sürü duygu var. Ancak sen, kendini korumak adına bir zırh giydin ve duygularını saklamayı tercih ettin. Fakat unutma, şeffaflık sadece başkalarıyla olan ilişkilerinde değil, kendinle olan ilişkinde de önemli bir rol oynar. İçinde biriktirdiğin duygular zamanla senin üzerinde ağır bir yük oluşturur. Belki her şeyle birden yüzleşemeyeceksin, bu tamamen normal. Ancak adım adım, yavaş yavaş duygularını dışa vurmayı denersen, kendine bile şaşırdığın bir değişim yaşayabilirsin. Kendini daha hafif ve özgür hissedebilirsin. Kendi içindeki duvarları yıkmaya başladığında, belki de hayatına yeni bir boyut kazandırabilirsin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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Sen fazlasıyla açıksın! Duygularını, düşüncelerini, kimseye gösteriş yapmadan ama asla saklamadan, cesurca sergiliyorsun. İnsanlarla, hayatın karmaşasıyla v... Devamını Gör