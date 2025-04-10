Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Açıksın?

Duygularını anlamak ve onlara ulaşmak bir labirenti andırıyor. Adeta bir kuytu köşeye çekilmiş, duygularını dış dünyadan saklamayı tercih ediyorsun. Belki geçmişte yaşadığın bir travma, belki de duygularını açığa vurduğunda karşılaştığın bir hayal kırıklığı seni bu noktaya getirdi. Ama ne olursa olsun, kalbini çevreleyen bu kalın duvarlar, seni dış dünya ile bağlantıdan koparıyor. İnsanlar seni belki de mesafeli, belki de anlaşılmaz ya da 'soğuk' biri olarak algılıyor. Ancak bu buz dağının altında, kırılgan bir kalp ve sevgi dolu bir ruh yatıyor. İçinde bir dolu hikaye, anlatılmayı bekleyen bir sürü duygu var. Ancak sen, kendini korumak adına bir zırh giydin ve duygularını saklamayı tercih ettin. Fakat unutma, şeffaflık sadece başkalarıyla olan ilişkilerinde değil, kendinle olan ilişkinde de önemli bir rol oynar. İçinde biriktirdiğin duygular zamanla senin üzerinde ağır bir yük oluşturur. Belki her şeyle birden yüzleşemeyeceksin, bu tamamen normal. Ancak adım adım, yavaş yavaş duygularını dışa vurmayı denersen, kendine bile şaşırdığın bir değişim yaşayabilirsin. Kendini daha hafif ve özgür hissedebilirsin. Kendi içindeki duvarları yıkmaya başladığında, belki de hayatına yeni bir boyut kazandırabilirsin.