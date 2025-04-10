Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Açıksın?
Duygularını olduğu gibi gösterebiliyor musun? Yoksa içinden geçenleri saklamayı mı tercih ediyorsun? Kendini anlatmak, açıkça ifade etmek ve maskesiz yaşamak çoğu zaman cesaret ister. Kimimiz içinden ne geçiyorsa anında dile getiririz, kimimiz ise içimize atarız, hatta bazen kendimizden bile gizleriz bazı şeyleri. Peki sen ne kadar şeffafsın?
Hadi teste!
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1. Hissettiğin bir şeyi içinden geldiği gibi söyleyebilir misin?
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2. Zayıf yönlerini paylaşmak seni korkutuyor mu?
3. Birine kırıldığında bunu söyler misin?
4. İnsanlar seni genelde yanlış mı anlar?
5. Yalnız kalmayı sever misin?
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6. Sosyal medyada olduğundan farklı biri gibi mi görünürsün?
7. Başarılarının yanında başarısızlıklarını da anlatır mısın?
8. Biri seni ağlarken görebilir mi?
9. Büyük yüzleşmelerden kaçar mısın?
10. Biri seni yanlış anladığında bunu düzeltmek için çaba harcar mısın?
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Sen fazlasıyla açıksın!
Sen hiç açık değilsin!
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Sen fazlasıyla açıksın! Duygularını, düşüncelerini, kimseye gösteriş yapmadan ama asla saklamadan, cesurca sergiliyorsun. İnsanlarla, hayatın karmaşasıyla v... Devamını Gör