Sakatlıklar 5 Büyük Ligde 3 Milyar Sterlin Zarara Sebep Oldu

Howden tarafından yayımlanan rapor, Avrupa’nın beş büyük liginde son beş yılda yaşanan sakatlıkların kulüplere toplamda 2,97 milyar sterlinlik bir yük getirdiğini ortaya koydu. Bu dönemde 22 bin 596 sakatlık kayıtlara geçerken, vakaların yüzde 24’ünün Premier Lig ekiplerine ait olduğu belirtildi. İngiltere’de sakat futbolculara ödenen maaşların toplamı ise 1 milyar sterlinin üzerine çıktı.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, eylül ayında yaptığı değerlendirmelerde Kulüpler Dünya Kupası’nın bu tablo üzerindeki etkisine dikkat çekmişti. Londra temsilcisi, söz konusu dönemde çoğu savunma hattında olmak üzere çok sayıda sakatlıkla karşı karşıya kalmış, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Premier Lig’de art arda üç yenilgi yaşamıştı.

İtalyan çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında beş oyuncu değişikliğine giderken, Everton galibiyetinin ardından kulüpte “en zor 48 saatini” geçirdiğini söyleyerek dolaylı eleştirilerde bulunmuştu.