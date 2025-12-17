Sakatlıklar 5 Büyük Ligde 3 Milyar Sterlin Zarara Sebep Oldu
Sigorta şirketi Howden’ın yayımladığı rapora göre Chelsea’de yaşanan sakatlıkların sayısı geçen sezona oranla yüzde 44 yükseldi. Raporda ayrıca Avrupa’nın beş büyük liginde son beş yılda sakatlıkların kulüplere toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyar sterline ulaştığı belirtildi.
Sakatlıkların artışı kulüplere zarar olara kgeri döndü.
Fatura 3 milyar sterline yaklaştı.
Bazı takımların sakatlıklarl kayıpları milyonlarca sterlini buldu.
Sendikadan yoğun takvim için uyarı geldi.
