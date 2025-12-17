onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Sakatlıklar 5 Büyük Ligde 3 Milyar Sterlin Zarara Sebep Oldu

Sakatlıklar 5 Büyük Ligde 3 Milyar Sterlin Zarara Sebep Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.12.2025 - 19:22

Sigorta şirketi Howden’ın yayımladığı rapora göre Chelsea’de yaşanan sakatlıkların sayısı geçen sezona oranla yüzde 44 yükseldi. Raporda ayrıca Avrupa’nın beş büyük liginde son beş yılda sakatlıkların kulüplere toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyar sterline ulaştığı belirtildi.

Kaynak - Gazete Oksijen

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sakatlıkların artışı kulüplere zarar olara kgeri döndü.

Sakatlıkların artışı kulüplere zarar olara kgeri döndü.

Chelsea’de haziran ile ekim ayları arasındaki dönemde görülen sakatlık sayısı, geçen sezonun aynı zaman aralığına göre yüzde 44 artış gösterdi. Salı günü kamuoyuyla paylaşılan rapor, bu sürecin kulübün Kulüpler Dünya Kupası’na katıldığı ve turnuva sonrasını da kapsadığını ortaya koydu.

Sigorta şirketi Howden’ın hazırladığı çalışmada yer alan bulgular, teknik direktör Enzo Maresca’nın sezon başında dile getirdiği sakatlık yüküne ilişkin eleştirileri ile kadro rotasyonuna yönelmesinin arka planını kısmen destekler nitelikte değerlendirildi.

Fatura 3 milyar sterline yaklaştı.

Fatura 3 milyar sterline yaklaştı.

Howden tarafından yayımlanan rapor, Avrupa’nın beş büyük liginde son beş yılda yaşanan sakatlıkların kulüplere toplamda 2,97 milyar sterlinlik bir yük getirdiğini ortaya koydu. Bu dönemde 22 bin 596 sakatlık kayıtlara geçerken, vakaların yüzde 24’ünün Premier Lig ekiplerine ait olduğu belirtildi. İngiltere’de sakat futbolculara ödenen maaşların toplamı ise 1 milyar sterlinin üzerine çıktı.

Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca, eylül ayında yaptığı değerlendirmelerde Kulüpler Dünya Kupası’nın bu tablo üzerindeki etkisine dikkat çekmişti. Londra temsilcisi, söz konusu dönemde çoğu savunma hattında olmak üzere çok sayıda sakatlıkla karşı karşıya kalmış, hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de Premier Lig’de art arda üç yenilgi yaşamıştı.

İtalyan çalıştırıcı, geçtiğimiz hafta Atalanta ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında beş oyuncu değişikliğine giderken, Everton galibiyetinin ardından kulüpte “en zor 48 saatini” geçirdiğini söyleyerek dolaylı eleştirilerde bulunmuştu.

Bazı takımların sakatlıklarl kayıpları milyonlarca sterlini buldu.

Bazı takımların sakatlıklarl kayıpları milyonlarca sterlini buldu.

Howden’ın raporuna göre Chelsea, 1 Haziran ile 31 Ekim arasındaki dönemde toplam 23 sakatlık yaşadı ve bunların yedisi ABD’de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası sırasında meydana geldi. Aynı sayıda sakatlık Paris Saint-Germain’de de kayda geçerken, iki ekip turnuvanın finalinde karşı karşıya gelmiş ve Chelsea kupaya uzanmıştı.

Raporda, sakatlıklar nedeniyle Chelsea’nin ekim ayına kadar uğradığı mali kaybın 17 milyon sterlin olduğu hesaplandı. Bu tutar, kulübün Kulüpler Dünya Kupası’ndan elde ettiği yaklaşık 80 milyon sterlinlik gelirin dörtte birine yaklaşırken, geçen sezon açıklanan 45 milyon sterlinlik zararın da üçte birinden fazlasına karşılık geliyor.

Kulüpler Dünya Kupası’na katılan takımlar arasında Manchester City, 22 sakatlıkla Chelsea’nin ardından ikinci sırada yer aldı. City’de turnuva süresince sakatlık yaşanmaması, ekibin son 16 turunda elenmesine bağlandı. PSG cephesinde ise toplam 19 sakatlık tespit edilirken, bu vakaların yedisinin turnuva sırasında gerçekleştiği belirtildi.

Sendikadan yoğun takvim için uyarı geldi.

Sendikadan yoğun takvim için uyarı geldi.

Howden raporu, küresel oyuncu sendikası FIFPRO’nun maç takviminin yoğunluğuna ilişkin uzun süredir dile getirdiği kaygıları da destekler nitelikte bulgular ortaya koydu. Ekim ayında yayımlanan FIFPRO raporuna göre, Chelsea futbolcuları Kulüpler Dünya Kupası’nın ardından yalnızca 20 gün, PSG oyuncuları ise 22 gün dinlenme fırsatı bulabildi.

Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) İcra Kurulu Başkanı ve aynı zamanda FIFPRO yönetim kurulu üyesi olan Maheta Molango, rapora ilişkin değerlendirmesinde oyuncuların maruz kaldığı yükün altını çizdi. Molango, “Howden raporu, futbolcuların yıl boyunca süren yoğun takvimle sınırlarına kadar zorlanmasının sonuçlarını net biçimde gösteriyor. Yeterli dinlenme ve toparlanma süresi sağlanmadığında ciddi sakatlıkların ortaya çıkması kaçınılmaz” dedi.

Molango ayrıca, özellikle genç yaşta ağır maç temposuna maruz kalan futbolcuların hem kariyerlerinin hem de uzun vadeli sağlıklarının ciddi risk altında olduğuna dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın