Paris İş Mahkemesi, PSG'ye Karşı Mbappe İçin Dev Tazminata Hükmetti

17.12.2025 - 18:36

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappé arasındaki mali anlaşmazlıkta futbolcu lehine karar verdi. Mahkeme, ödenmediği tespit edilen maaş ve primler nedeniyle PSG’nin Mbappé’ye toplam 60,9 milyon avro ödemesine hükmederken, karar Fransız futbolunda emsal niteliğinde bir gelişme olarak yorumlandı.

Mbappe, 60.9 milyon Euro tazminat kazandı

Fransa’da Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain’in eski yıldızı Kylian Mbappé’ye yaklaşık 60,9 milyon euro tutarında maaş ve prim borcu bulunduğuna hükmetti. Salı günü duyurulan karar, Mbappé’nin 2024 yazında Real Madrid’e transfer olmasının ardından başlayan geniş kapsamlı hukuki mücadelenin yalnızca belirli bir aşamasını kapsıyor.

France 24’ün haberine göre mahkeme, aylardır süren ve tarafların karşılıklı olarak yüz milyonlarca euroluk talepler ileri sürdüğü süreçte, bu kalemler açısından PSG’nin ödeme yükümlülüğü olduğuna karar verdi. Kararın temyiz yolunun açık olduğu ve dosyanın tamamen kapanmadığı da özellikle vurgulandı.

İki taraf karşılıklı "uçuk" taleplerde bulundu.

Mbappé’nin hukuk ekibi, PSG’den toplam alacağın 260 milyon euronun üzerinde olduğunu ileri sürerek, oyuncunun sabit süreli sözleşmesinin hukuka aykırı biçimde uygulandığını savundu. Avukatlar, sözleşmenin belirsiz süreli olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, bu yönde bir karar çıkması halinde “haksız fesih” iddiası ile ek tazminat taleplerinin de gündeme geleceğini ifade etti. Dosyada ayrıca “moral taciz” ve “kayıt dışı çalışma” suçlamalarına da yer verildi.

PSG cephesi ise karşı hamle olarak Mbappé’den 440 milyon euro talep etti. Kulüp, oyuncunun bonservissiz ayrılması nedeniyle ciddi bir “fırsat kaybı” yaşandığını öne sürerken, profesyonel futbolcu sözleşmelerinin spor hukukuna özgü sabit süreli yapılar olduğunu ve bu sözleşmelerin hem Fransız hukuku hem de Avrupa Birliği mevzuatına uygun biçimde düzenlendiğini savundu.

Hukukçular bu kararın emsal olacağını düşünüyor.

Mbappé’nin 2023 yılında sözleşmesini yenilememe yönündeki tercihi, taraflar arasındaki gerilimin açık biçimde tırmanmasına neden olmuştu. Bu adım, PSG’nin olası bir bonservis gelirinden vazgeçmesi anlamına gelirken, kulüp oyuncuyu sezon öncesi dönemde kadro dışı bırakmış ve bireysel çalışmalara yönlendirmişti. Daha sonra Mbappé yeniden takım planlamasına dahil edilmişti.

Söz konusu dava, Fransa’da profesyonel futbolcu sözleşmelerinin hukuki niteliği ve iş hukuku uygulamaları açısından emsal oluşturabilecek nitelikte görülüyor.

