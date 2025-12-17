Paris İş Mahkemesi, PSG'ye Karşı Mbappe İçin Dev Tazminata Hükmetti
Paris İş Mahkemesi, Paris Saint-Germain ile Kylian Mbappé arasındaki mali anlaşmazlıkta futbolcu lehine karar verdi. Mahkeme, ödenmediği tespit edilen maaş ve primler nedeniyle PSG’nin Mbappé’ye toplam 60,9 milyon avro ödemesine hükmederken, karar Fransız futbolunda emsal niteliğinde bir gelişme olarak yorumlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mbappe, 60.9 milyon Euro tazminat kazandı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki taraf karşılıklı "uçuk" taleplerde bulundu.
Hukukçular bu kararın emsal olacağını düşünüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın