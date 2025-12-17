Paris İş Mahkemesi, PSG'ye Karşı Mbappe İçin Dev Tazminata Hükmetti

Mbappé’nin hukuk ekibi, PSG’den toplam alacağın 260 milyon euronun üzerinde olduğunu ileri sürerek, oyuncunun sabit süreli sözleşmesinin hukuka aykırı biçimde uygulandığını savundu. Avukatlar, sözleşmenin belirsiz süreli olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtirken, bu yönde bir karar çıkması halinde “haksız fesih” iddiası ile ek tazminat taleplerinin de gündeme geleceğini ifade etti. Dosyada ayrıca “moral taciz” ve “kayıt dışı çalışma” suçlamalarına da yer verildi.

PSG cephesi ise karşı hamle olarak Mbappé’den 440 milyon euro talep etti. Kulüp, oyuncunun bonservissiz ayrılması nedeniyle ciddi bir “fırsat kaybı” yaşandığını öne sürerken, profesyonel futbolcu sözleşmelerinin spor hukukuna özgü sabit süreli yapılar olduğunu ve bu sözleşmelerin hem Fransız hukuku hem de Avrupa Birliği mevzuatına uygun biçimde düzenlendiğini savundu.