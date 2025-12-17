onedio
Kış Akşamlarına Airfryer Dokunuşu: Evde 10 Dakikada Hazır Olacak Tarifler

Ecem Bekar
17.12.2025 - 19:31

Günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya çalışırken mutfakta uzun saatler geçirmek kim ister? Tam da bu noktada, mutfağınızın yıldızı Philips Çift Hazneli Airfryer devreye giriyor. Çift haznenin inanılmaz senkronizasyon yeteneği sayesinde, ana yemeği ve yan lezzeti aynı anda, sadece 10 dakikanızı ayırarak hazırlayabilirsiniz.

Baharatlı Tavuk Kanatları ve Çedar ve Baharatlı Patatesler

Bazen hızlı, pratik ama bir o kadar lezzetli bir şeyler yemek isteriz. İşte tam da o anlar için mükemmel bir tarif!

Malzemeler

Tavuk Kanatları İçin:

  • 250 gr küçük boy tavuk kanadı

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tatlı toz biber

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Çedar ve Baharatlı Patatesler İçin:

  • 2 orta boy patates (küp kesilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı kuru kekik

  • Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş çedar peyniri (son 1 dakikada ekleyeceğiz)

Hazırlık

  • Tavuk kanatlarını zeytinyağı ve baharatlarla güzelce harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 200°C sıcaklıkta pişirin.

  • Hazneyi tek katman olarak dizin.

  • Yarım süre geçtikten sonra hazneyi bir kez sallamayı unutmayın!

  • Patatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiberle karıştırın.

  • Küçük hazneye alın ve 10 - 12 dakika boyunca pişirin.

  • Pişmenin son 1 dakikasında üzerine rendelenmiş çedar peynirini serpin ve peynir eriyene kadar pişirmeye devam edin.

  • Sadece 10 dakikada, tavuk kanatları ve patatesler aynı anda hazır! İkili pişirme teknolojisi sayesinde senkronize pişirme ile her şey tam zamanında masanızda. Her şey taze, sıcak ve leziz!

Afiyet olsun!

Ballı Acı Soslu Karides ve Çıtır Mozzarella Çubukları

Güzel bir akşam yemeği ya da atıştırmalık bir şeyler mi arıyorsun? Hem pratik hem de lezzet dolu bir tarifle karşındayız!

Malzemeler

Ballı Acı Soslu Karides İçin:

  • 200 gr taze ya da çözülmüş karides

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1/2 tatlı kaşığı Sriracha ya da acı sos

  • Bir tutam sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Çıtır Mozzarella Çubukları İçin:

  • 6-8 adet donmuş mozzarella çubuğu

Hazırlık 

Ballı Acı Soslu Karides:

  • Karidesleri kurulayın ve zeytinyağı, bal, acı sos ve sarımsak tozu ile güzelce marine edin.

  • Hazne 1’e karidesleri tek kat halinde dizin.

  • 5 dakika boyunca, önceden ısıtılmış Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190°C sıcaklıkta pişirin.

  • Pişirme süresi sonunda karidesler, ballı acı sos karışımı sayesinde mükemmel bir parlaklık kazanacak! Hemen servis edin!

Çıtır Mozzarella Çubukları:

  • Donmuş mozzarella çubuklarını doğrudan Hazne 2'ye yerleştirin.

  • 4-5 dakika boyunca, Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C sıcaklıkta pişirin, peynir eriyip dış katman altın sarısı olana kadar.

  • Pişen mozzarella çubuklarını hemen domates sosuyla servis edin.

Bu tarifte hem karidesin tatlı-acı lezzeti hem de mozzarella çubuklarının çıtırlığı bir arada!

Mantar ve Biber Dilimleri

Bazen basit ama lezzetli bir garnitür ya da hafif atıştırmalık isteriz. İşte bu tarifle karşındayız!

Malzemeler:

  • 150 gr iri doğranmış kültür mantarı

  • Yarım adet renkli biber (şerit halinde kesilmiş)

  • 1 çay kaşığı balzamik sirke

  • Tuz ve kekik (damak zevkinize göre)

Hazırlık 

  • Mantarları ve biberleri bir kaba alın. Balzamik sirke, zeytinyağı, tuz ve kekikle güzelce karıştırın.

  • Karışımı Hazne 1'e yayın.

  • 7 dakika boyunca, önceden ısıtılmış Philips Çift Hazneli Airfryer’da 190°C sıcaklıkta pişirin. Mantarlar suyunu bırakıp çekmeye başladığında, hazırdır!

Bu mantar ve biber dilimleri, sağlıklı bir seçenek olmanın yanı sıra, tam da ihtiyaç duyduğun zamanlarda pratik bir garnitür ya da atıştırmalık olur. 7 dakikada, bol lezzetli ve hafif bir atıştırmalık seni bekliyor!

Mini Peynirli Quesadilla Üçgenleri

Acil durumlarda imdadına yetişecek, 4 dakikada harika bir atıştırmalık! Mini peynirli quesadilla üçgenleri, hem pratik hem de süper lezzetli bir seçenek! 

Malzemeler:

  • 2 adet mini tortilla

  • 3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar ya da Meksika peyniri

  • Bir tutam pul biber (isteğe bağlı)

Hazırlık 

  • Bir tortilla üzerine rendelenmiş peyniri serpin, üzerine diğer tortillayı kapatın.

  • Pizzalar gibi üçgen dilimler halinde kesin.

  • Hazneye yerleştirin ve 4 dakika boyunca 200°C sıcaklıkta pişirin. Peynir eriyip, tortilla çıtırlaşıp altın rengi olana kadar pişmeye devam edin.

Parmesanlı Panko Kaplı Tavuk Şeritleri ve Limonlu Baharatlı Koçan Mısır Dilimleri

Phillips Çift Hazneli Airfryer ile hazırlayabileceğin, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ve nefis bir yemek tarifi! Hem tavuk şeritleri hem de limonlu baharatlı mısır dilimleri, yalnızca 7 dakikada bir arada pişiyor.

 Malzemeler

Parmesanlı Panko Kaplı Tavuk Şeritleri İçin:

  • 200 gr tavuk göğsü (şerit halinde kesilmiş)

  • 3 yemek kaşığı panko (Japon galeta unu)

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

  • 1 adet yumurta akı

  • Tuz ve biber (damak zevkinize göre)

Limonlu Baharatlı Koçan Mısır Dilimleri İçin:

  • 2-3 dilim haşlanmış koçan mısır (2 parmak kalınlığında dilimlenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1/2 çay kaşığı limon suyu

  • Bir tutam toz kırmızı biber

Hazırlık 

  • Tavuk şeritlerini tuz ve biberle tatlandırın.

  • Önce yumurta akına, ardından panko ve parmesan karışımına bulayın.

  • Büyük hazneye dizin ve 7 dakika boyunca 195°C sıcaklıkta pişirin.

  • Pişirme süresinin yarısında sepeti sallayarak tavukları çevirin, böylece her tarafı eşit şekilde çıtır olur.

Limonlu Baharatlı Koçan Mısır Dilimleri:

  • Eritilmiş tereyağı, limon suyu ve toz kırmızı biberi karıştırın.

  • Mısır dilimlerini bu karışıma bulayın.

  • Küçük hazneye yerleştirin ve aynı anda tavukla birlikte 195°C sıcaklıkta 7 dakika pişirin.

  • Mısırların dışının hafifçe kızardığından emin olun.

Tarçınlı Airfryer Elması ve Mini Peynirli Jambonlu Tost Küpleri

Kış akşamlarının en güzel tatları bir arada! Tarçınlı elma, sıcacık ve aromatik bir tatlı olarak, hemen ardından da mini peynirli-jambonlu tost küpleriyle hızlıca hazırlanmış bir atıştırmalık seni bekliyor.

Malzemeler

Tarçınlı Airfryer Elması İçin:

  • 1 adet elma (küp ya da yarım halka kesilmiş)

  • 1 çay kaşığı esmer şeker

  • 1/2 çay kaşığı tarçın

  • Küçük bir parça tereyağı

Mini Peynirli-Jambonlu Tost Küpleri İçin:

  • 2 dilim tost ekmeği

  • Az miktarda peynir ve jambon

  • Biraz tereyağı veya zeytinyağı

Hazırlık

Tarçınlı Airfryer Elması:

  • Elmaları esmer şeker ve tarçınla güzelce harmanlayın.

  • Üzerine küçük bir parça tereyağı ekleyin.

  • Büyük hazneye yerleştirin.

  • 4-5 dakika boyunca 180°C sıcaklıkta pişirin. Elmalar yumuşayıp karamelize olduğunda tatlınız hazır!

Mini Peynirli-Jambonlu Tost Küpleri:

  • Tost ekmeğini hazırlayın, peynir ve jambonla doldurun ve küp küp kesin.

  • Hafifçe tereyağı veya zeytinyağı sürün.

  • Küçük hazneye yerleştirin.

  • 3 dakika boyunca 200°C sıcaklıkta pişirin. Dış yüzeyler altın rengi ve çıtır çıtır olduğunda tost küpleri hazır!

Tarçınlı elma, ana yemeğiniz bittikten hemen sonra sıcak bir tatlı olarak servis edilebilirken, mini tost küpleri de mükemmel bir aperatif olarak hızlıca pişiyor.

Baharatlı Avokado Dilimleri ve Sarımsaklı Yeşil Fasulye Cipsi

Baharatlı avokado dilimleri dışı çıtır, içi kremsi, yanında yoğurt ya da ranch sosla tam bir lezzet patlaması. Yanında ise, sarımsaklı yeşil fasulye cipsi, çıtır çıtır bir garnitür olarak seni bekliyor. 

Malzemeler

Baharatlı Avokado Dilimleri İçin:

  • 1 adet sert avokado (dilimlenmiş)

  • 1 adet yumurta akı

  • 3 yemek kaşığı galeta unu (veya panko)

  • Kimyon ve pul biber (birer tutam)

Sarımsaklı Yeşil Fasulye Cipsi İçin:

  • 150 gr taze yeşil fasulye

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Tuz (damak zevkinize göre)

Hazırlık 

Baharatlı Avokado Dilimleri:

  • Avokadoyu dilimleyin, ardından dilimleri önce yumurta akına, sonra kimyon ve pul biberle karıştırılmış galeta ununa bulayın.

  • Büyük hazneye tek katman halinde dizin.

  • 7 dakika boyunca, 190°C sıcaklıkta pişirin. Avokado dilimleri dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacak.

Sarımsaklı Yeşil Fasulye Cipsi:

  • Fasulyeleri zeytinyağı, sarımsak tozu ve tuz ile güzelce karıştırın.

  • Küçük hazneye yayın.

  • 6-7 dakika boyunca, 190°C sıcaklıkta pişirin. Fasulyelerin kenarları kahverengileştiğinde hazır olacak.

