Kış Akşamlarına Airfryer Dokunuşu: Evde 10 Dakikada Hazır Olacak Tarifler
Günün yorgunluğunu üzerinizden atmaya çalışırken mutfakta uzun saatler geçirmek kim ister? Tam da bu noktada, mutfağınızın yıldızı Philips Çift Hazneli Airfryer devreye giriyor. Çift haznenin inanılmaz senkronizasyon yeteneği sayesinde, ana yemeği ve yan lezzeti aynı anda, sadece 10 dakikanızı ayırarak hazırlayabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Baharatlı Tavuk Kanatları ve Çedar ve Baharatlı Patatesler
Ballı Acı Soslu Karides ve Çıtır Mozzarella Çubukları
Mantar ve Biber Dilimleri
Mini Peynirli Quesadilla Üçgenleri
Parmesanlı Panko Kaplı Tavuk Şeritleri ve Limonlu Baharatlı Koçan Mısır Dilimleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarçınlı Airfryer Elması ve Mini Peynirli Jambonlu Tost Küpleri
Baharatlı Avokado Dilimleri ve Sarımsaklı Yeşil Fasulye Cipsi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın