Kış Akşamlarına Airfryer Dokunuşu: Evde 10 Dakikada Hazır Olacak Tarifler

Bazen basit ama lezzetli bir garnitür ya da hafif atıştırmalık isteriz. İşte bu tarifle karşındayız!

Bu mantar ve biber dilimleri, sağlıklı bir seçenek olmanın yanı sıra, tam da ihtiyaç duyduğun zamanlarda pratik bir garnitür ya da atıştırmalık olur. 7 dakikada, bol lezzetli ve hafif bir atıştırmalık seni bekliyor!