Bu Testteki Seçimlerin Kışın Nasıl Bir İnsan Olduğunu Ele Verecek!
Yediğimiz şeyler aslında karakterimizle ilgili ipucu veriyor olabilir. Tatlılar, acılı yemekler, dünya mutfağı lezzetleri... Peki senin ilgi alanın hangisi? Bu testteki seçimlerin kış aylarında nasıl bir ruh haline büründüğünü açık açık gösterecek. Haydi başlayalım! 👇
1. Soğuk bir kış akşamı dışarıdan yemek söyleyeceksin. İlk aklına gelen hangisi olur?
2. Peki, hangi ülkenin mutfağı san hitap ediyor?
3. Kışın evde yalnızken en sık ne yiyorsun?
4. Çayın veya kahvenin yanında en çok hangisini ararsın?
5. Kış aylarında en sık yaptığın yemek hangisi?
6. Söyle bakalım, asla hayır diyemediğin o tatlı hangisi?
7. Şimdi de bir kahvaltı tabağı seç bakalım. 👇
8. Akşam evde film izlerken tercih edeceğin eşlikçi hangisi olur?
Kışın, içine kapanan ve sakin birisin.
Kışın, konfor alanına sarılan birisin!
Kışın bile enerjini koruyorsun!
Kış aylarında kendini şımartan birisin!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
