Bu Testteki Seçimlerin Kışın Nasıl Bir İnsan Olduğunu Ele Verecek!

Soğuk havalar başladığında senin önceliğin belli, konfor! Çünkü sen çoğu zaman tanıdık, doyurucu, riskli olmayan lezzetlere yöneliyorsun. Kışın deneyim peşinde koşmak sana göre değil, güvenli tercihler seni daha çok mutlu ediyor. Yemek senin için pratik bir mutluluk kaynağı. Kış aylarında hayatı çok zorlamadan, kendini yormadan devam etmeyi seviyorsun. Kış senin için battaniye, sıcak yemek ve rahatlık demek!