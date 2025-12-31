onedio
Bu Testteki Seçimlerin Kışın Nasıl Bir İnsan Olduğunu Ele Verecek!

İrem Coşkun
31.12.2025 - 19:01

Yediğimiz şeyler aslında karakterimizle ilgili ipucu veriyor olabilir. Tatlılar, acılı yemekler, dünya mutfağı lezzetleri... Peki senin ilgi alanın hangisi? Bu testteki seçimlerin kış aylarında nasıl bir ruh haline büründüğünü açık açık gösterecek. Haydi başlayalım! 👇

1. Soğuk bir kış akşamı dışarıdan yemek söyleyeceksin. İlk aklına gelen hangisi olur?

2. Peki, hangi ülkenin mutfağı san hitap ediyor?

3. Kışın evde yalnızken en sık ne yiyorsun?

4. Çayın veya kahvenin yanında en çok hangisini ararsın?

5. Kış aylarında en sık yaptığın yemek hangisi?

6. Söyle bakalım, asla hayır diyemediğin o tatlı hangisi?

7. Şimdi de bir kahvaltı tabağı seç bakalım. 👇

8. Akşam evde film izlerken tercih edeceğin eşlikçi hangisi olur?

Kışın, içine kapanan ve sakin birisin.

Kış mevsimi senin için sakinleşme dönemi demek. Yemek seçimlerin de bunu açıkça gösteriyor; sıcak ve bilindik lezzetlere yöneliyorsun. Kalabalıklar, karmaşa, aşırılıklar seni bu mevsimde biraz yoruyor. Evde olmak, sıcak bir tabakla rahatlamak sana iyi geliyor. Kış aylarında daha içe dönük, daha düşünceli bir halin var. Sen kışı sessiz ama huzurlu yaşıyorsun.

Kışın, konfor alanına sarılan birisin!

Soğuk havalar başladığında senin önceliğin belli, konfor! Çünkü sen çoğu zaman tanıdık, doyurucu, riskli olmayan lezzetlere yöneliyorsun. Kışın deneyim peşinde koşmak sana göre değil, güvenli tercihler seni daha çok mutlu ediyor. Yemek senin için pratik bir mutluluk kaynağı. Kış aylarında hayatı çok zorlamadan, kendini yormadan devam etmeyi seviyorsun. Kış senin için battaniye, sıcak yemek ve rahatlık demek!

Kışın bile enerjini koruyorsun!

Soğuk hava seni yavaşlatmıyor, tam tersine daha da hareketlendiriyor! Kışın bile farklı tatlar denemek, baharatlı ve iddialı yemekler yemek hoşuna gidiyor. Yemek senin için sadece karın doyurmak değil, ruh halini yükselten bir şey! Bu mevsimde bile enerjini kaybetmiyorsun, hatta bazen kışı bahane edip kendine küçük kaçamaklar yaratıyorsun. Sen kışı hareketle yaşayanlardansın.

Kış aylarında kendini şımartan birisin!

Kış aylarında duyguların biraz daha yoğunlaşıyor ve bu durum yemek seçimlerine de yansıyor. Tatlılar, sıcak içecekler, dünya mutfağından farklı lezzetler... Kış aylarında yemek yemek senin için ayrı bir zevk! Bunun dışında kış aylarında kendini yormak istemiyorsun, daha çok iyi hissettiren şeylere yöneliyorsun. Kışı biraz duygusal, biraz nostaljik ama bol konforlu yaşıyorsun.

