Sevgili Oğlak, bugün Güneş'in Satürn'le oluşturduğu kare açı, senin için adeta bir enerji köprüsü oluşturuyor. Bu enerji, iş hayatında kendini daha güçlü ve ciddi hissetmeni sağlıyor. Yeni projelere başlamak ve yaratıcı fikirlerle sektöre yenilik getirmek için bugün işine dikkatle odaklanacaksın. Güçlü ve kontrollü duruşun, iş yerinde saygınlığını da artıracak.

Tam da bu noktada belki de artık kendi işini yapman gerektiğini fark edebilirsin. Kendine bir yol belirlemenin, yeteneklerini ve fikirlerini geleceğini garanti altına almak için kullanmanın tam zamanı. Belki de bugün atacağın ilk adım, yıl bitmeden hedeflerine ulaşmak üzere harekete geçmeni sağlayabilir. Kendini bir anda istifa ederken bulabilirsin. Ancak bu kadar aceleye gerek var mı, iyi düşün!

Gelelim aşka! Aşk hayatında da Güneş'in Satürn'le oluşturduğu kare açının etkilerini hissedeceksin. Duygusal açıdan daha net ve açık konuşmanı sağlayacak bu astrolojik olay sayesinde, kalbini partnerine açacak cesareti bulacaksın. Belirsizlikleri dürüstçe dile getirmekten fazlasını yapacaksın üstelik. Belki de ona aşkını itiraf edip sana dair bilmediklerini açıklayabilirsin. Seni daha iyi tanıdığında, belki yaralarını da görecek ama sana mutluluk ve huzur getireceği de aşikar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…