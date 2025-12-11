Sevgili Oğlak, bugün senin için önemli bir gün. Merkür'ün enerjisi, Yay burcuna geçiş yaparak bilinçaltını ve perde arkasında kalan tüm işlerini aydınlatıyor. Bu dönem, kariyerindeki gizli kalan ya da uzun zamandır çözüm bekleyen konuları, Yay'ın iyimser enerjisiyle ele alıp sonuçlandırma fırsatı sunuyor. Eğer yurt dışı bağlantılı, gizlilik gerektiren bir projede çalışıyorsan, bu süreçte iletişimini dikkatli bir şekilde yönetmen gerektiğini ise unutma.

Tabii meslek hayatında da perde arkasında kalarak büyük bir planın stratejisini oluşturman için uygun bir enerji dalgası söz konusu. Finansal açıdan ise geçmişte yaptığın bir yatırımın ya da bir harcamanın sonuçlarını gözlemleme olanağına sahip olabilirsin. Tüm bunlar bir araya geldiğinde bugüne dek biriktirdiğin para, aklındaki yaratıcı fikirler ve tabii ki perde arkasında tasarladığın iş için somut adımlar atarak kârlı bir iş kurmak üzere ilk adımı atabilirsin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Merkür'ün Yay burcuna geçişi, geçmişteki ilişkilerini veya bilinçaltındaki korkuları daha felsefi bir bakış açısıyla ele almanı sağlıyor. Şimdi ilişkine bambaşka bir perspektiften bakacak ve partnerinle aranda konuşulamayan, gizli kalmış bir konuyu çözme ihtiyacı hissedebilirsin. İlişkinde ruhsal derinliği ve anlayışı artırmak için kendine biraz yalnız zaman ayırıp düşüncelerine odaklanman oldukça faydalı olacaktır. Bu süreçte, iç sesini dinlemek ve duygusal ihtiyaçlarına yönelik adımlar atmak da önemli. Kalbinin sesini dinle, bu ilişkinin bitip bitmeyeceğine o karar verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…