Sevgili Oğlak, bugün seninle biraz astroloji sohbeti yapmak istiyoruz. Pazar gününü, Merkür'ün Satürn ile üçgen açı yapmasıyla birlikte, sakin ama aynı zamanda üretken bir atmosferde geçireceksin. Bu, uzun vadeli kariyer hedeflerini destekleyen gelişmeleri beraberinde getirebilir. Özellikle finans ve sorumluluk gibi konularda sağlam bir planlama yapma fırsatı da bulabilirsin. Belli ki zihnin bu konuda oldukça net ve odaklanmış durumda.

Tam da bu noktada eğer çalışmıyor ve yeni bir iş arıyorsan, fırsat ayağına gelebilir. Satürn'ün etkisiyle daha ciddi, kontrollü ve saygın bir duruş sergilediğin bu dönem iş dünyasından 'Evet' yanıtını almanı sağlayabilir. Kapını çalan iş ile birlikte finansal sorumluluklar almaya da hazır olman gerektiğini aklından çıkarma.

Gelelim aşka! Aşk hayatın ise Merkür ve Satürn'den aldığın güçle oldukça hareketli bir gün geçirebilirsin. Birinin sana güvenilir ve bir o kadar da çekici bir his uyandırabileceği bir dönemdesin. Eğer bir ilişkin varsa, bu dönemde ilişkin daha tutkulu ve samimi bir hal alabilir. Ona güvenmek kadar arzulamak, aranızdaki ateşi yakabilir. Öte yandan eğer bekarsan, çekici bulduğun kişiye güvenme eğiliminde olabilirsin, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…