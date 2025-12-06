onedio
7 Aralık Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
7 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 7 Aralık Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 7 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sana özellikle bir konuda uyarıda bulunmak istiyoruz. Su tüketimini artırman gerekiyor!  Çünkü bugünlerde böbreklerin biraz daha hassas çalışıyor ve bu durumu az su içtiğinde daha belirgin bir şekilde hissedebilirsin. 

Bunun yanı sıra, karaciğerin de bugünlerde biraz daha nazik bir şekilde çalışıyor. Bu durum, ağır ve yağlı yiyeceklerin sindirimini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, bu tür yiyecekleri azaltmak, karaciğerin üzerindeki yükü hafifletecek ve sana ciddi bir rahatlama sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

