Sevgili Oğlak, bugün kendi iç dünyanın gizemli koridorlarında sakladığın sırlar ve bilinçaltına ait düşünceler, Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı sayesinde gün yüzüne çıkabilir. Bu durum, özellikle yaratıcı projelerin veya belki de riskli yatırımlarınla ilgili beklenmedik adımlar atmanı sağlayabilir. Bazı şeyler kontrolünün dışında gelişse de bugün, kendi yolunu çizmeye odaklanabilirsin. Sınırları aşıp kendine güçlü hedefler belirleyip yeni bir kariyer sürecini başlatmak isteyebilirsin.

Haliyle bu durum kariyer cephesinde, dedikodulara veya kulis konuşmalarına neden olabilir. Neyse onlar hakkında konuşadursunlar, sen zirvedeki yerini almaya hazırlan. Başarı için güçlü adımlar atmaya hazırsın, hazır bilinçaltın canlanmışken kendine bir yol çiz. Aştığın her sınır, yıktığın her kalıpla daha güçlü olacağını da unutma!

Gelelim aşka! Merkür'ün Uranüs'e karşıt açısı, romantizm konusunda ani bir fırtına yaratıyor. Sevdiğin kişiye karşı beslediğin gizli bir duygu aniden açığa çıkabilir. Artık hislerini saklayamayacaksın... Partnerinin seni şok edecek, tamamen beklenmedik isteği ise bastırdığın duyguların ortaya çıkmasını destekleyebilir. Şimdi ilişkindeki derin, belki de uzun süre bastırılmış sorunlar, yaratıcılık veya eğlence konuları üzerinden elektrik yüklü bir konuşma yapabilirsin. Sonunda mı? Aşk seni istediği yere götürecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…