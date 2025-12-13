Sevgili Oğlak, bugün zihinsel enerjinin tavan yapmış durumda! Ancak Mars ve Neptün arasındaki kare açı, bilgi alışverişinde biraz karışıklık yaratabilir. Eğer acil bir işe dair hazırladığın bir e-posta ya da imzalamak üzere olduğun bir sözleşme varsa, dikkatini toplamalısın. Hatta özellikle yazılı metinleri, iki kez kontrol etmelisin. Aksi takdirde, enerjik zihninle her şeyi aynı anda düşünürken bazı karışıklıklarla karşı karşıya kalabilirsin.

Tabii bu durumda, eğitim alanında zorluklar söz konusu olabilir. Belki de bilgileri toparlamakta biraz zorlanabilirsin! Hadi ama hâlâ artık dinlenmen gerektiğini fark etmedin mi? Bugün pazar! Aklının bu denli hızlı çalışması ama dağınık olması normal. Senin de dinlenmeye ihtiyacın olduğu aşikar. Bize soracak olursan, bir kaçamak yapıp hafta sonu ile birleştirerek iyi bir tatile çıkmak sana çok iyi gelecektir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars ve Neptün arasındaki kare açı, romantik bir atmosfer yaratırken, gerçekleri çarpıtmana neden olabilir. Galiba, sakladığın bir şeyler var! Partnerinle arandaki iletişimde net olmaya çalış, hem onun sana söylediklerini hem de senin ona iletmek istediklerini netleştirmek için çaba sarf et. Sırlar mı? Neptün etkisindeyken, anlatmasan iyi olur. Tabii onlar kendiliğinden ortaya çıkmazlarsa... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…