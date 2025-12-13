Sevgili Oğlak, bugün zihinsel enerjinin tavan yapıyor! Ancak Mars ve Neptün arasındaki kare açı, bilgi alışverişinde biraz karmaşa yaratabilir. Acil bir işin varsa ve bunun için bir e-posta hazırlıyorsan ya da imzalamaya hazırlandığın bir sözleşme varsa, dikkatini toplamakta fayda var. Özellikle yazılı metinlerle ilgiliyse, iki kez kontrol etmelisin. Enerjik zihninle her şeyi aynı anda düşünmeye çalışırken, bazı karışıklıklar yaşayabilirsin.

Eğitimle ilgili konularda da zorluklar yaşayabilirsin. Bilgileri zihinde toparlamak zor olabilir. Ama hey, hâlâ dinlenmen gerektiğini fark etmedin mi? Bugün pazar, aklının bu kadar hızlı çalışması ama bir yandan da dağınık olması gayet normal. Senin de biraz rahatlaman gerektiği kesin. Eğer bize soracak olursan, kısa bir tatil kaçamağı yapmanı öneririz. Hafta sonunu uzun bir dinlenme süresine dönüştür ve kendine biraz zaman ayır. Bu, enerjini toplaman ve daha sonra daha verimli olman için harika bir yol olacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…