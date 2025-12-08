Sevgili Oğlak, bugün kariyer hayatında Mars ile Satürn'ün etkileşimine tanıklık edeceğiz. Bu iki büyük güç, gökyüzünde bir kare oluşturarak hayatında belirli bir etki yaratacak. Bu etki, belki de kendi belirlediğin hedefler ve mevcut sınırlar arasında bir çatışma yaşamanı tetikleyebilir.

Hedeflerine ulaşamama korkusu, belki de iş hayatının mevcut düzeni ile hayallerin arasında bir çıkmaza sürükleyebilir seni. Ama unutma, sen bir Oğlak'sın ve hayatın önüne koyduğu sınırlara, 'Evet' demeyeceğini biliyoruz. Senin için pes etmek yok!

Belki de tam da bu noktada, hedeflerin için mevcut düzeni esnetmen gereken zaman gelmiştir. İstediğini elde etmek için hızını artırmalı, hatta daha fazlası için harekete geçmelisin. İstediğini elde etmeden artık durmamalısın. Göster kendini... Aksi takdirde, gökyüzünün büyük güçleri seni yolundan saptırabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…