5 Ocak - 11 Ocak Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 5 Ocak - 11 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 5 Ocak - 11 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için bir yıldızlar geçidi gibi olacak. Merkür'ün Oğlak burcunda seyrettiği bu dönemde, zihinsel ve iletişimsel yeteneklerin adeta bir süper kahraman edasıyla öne çıkacak. Haftanın ilk günlerinde fikirlerini kristal berraklığında bir su gibi akıtacak, iş ortamında liderlik koltuğuna oturacak kadar güçlü hissedeceksin. Stratejik planlar yapmak, somut hedefler belirlemek için kusursuz bir zaman dilimi seni bekliyor.

Hafta ilerledikçe, aldığın kararların arkasında durma konusunda kendini daha güçlü ve kararlı hissedeceksin. Tabii bu durumda görüşmeler, anlaşmalar ve iş konuşmaları lehine ilerleyecek. Disiplinli tavrın, üstlerin ya da iş ortakların tarafından adeta bir sanat eseri gibi incelenip takdir edilecek. Bu hafta attığın her adım, tüm gözleri üzerine çekerken uzun vadeli başarıyı da destekleyen bir tuğla gibi olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise daha kontrollü ama bir o kadar da güven veren bir duruş sergileyeceksin. Eğer ilişkin varsa, partnerinle yeni bir düzen inşa etmek isteyebilirsin. Ortak hayaller, hedefler ve aşk için birlikte yeni bir pencereden bakabilirsiniz belki de artık! Tabii eğer bekarsan, romantik bir film sahnesini andıran, ciddi niyetli bir tanışma kapıda olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

