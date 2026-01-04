Sevgili Oğlak, bu hafta senin için bir dönüm noktası olabilir! Bedenin, disipline olan açlığıyla adeta bir sporcu gibi hissediyor olmalısın. Merkür'ün Oğlak burcundaki hızlı ve kararlı seyri, sağlık hedeflerini belirleme konusunda sana rehberlik ediyor. Bu hafta, kendine bir 'sağlık planı' yapma fikri belki de ilk başta biraz sıkıcı gelebilir, ama inan bana, bu seni düşündüğünden çok daha fazla motive edecek.

Haftanın ilk günlerinde, belki de bir spor salonuna üyelik alabilir, belki de daha sağlıklı beslenme kararları alabilirsin. Belki de her gün düzenli olarak yürüyüş yapmayı planlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…