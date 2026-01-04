onedio
Oğlak Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ocak - 11 Ocak haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için bir dönüm noktası olabilir! Bedenin, disipline olan açlığıyla adeta bir sporcu gibi hissediyor olmalısın. Merkür'ün Oğlak burcundaki hızlı ve kararlı seyri, sağlık hedeflerini belirleme konusunda sana rehberlik ediyor. Bu hafta, kendine bir 'sağlık planı' yapma fikri belki de ilk başta biraz sıkıcı gelebilir, ama inan bana, bu seni düşündüğünden çok daha fazla motive edecek.

Haftanın ilk günlerinde, belki de bir spor salonuna üyelik alabilir, belki de daha sağlıklı beslenme kararları alabilirsin. Belki de her gün düzenli olarak yürüyüş yapmayı planlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

