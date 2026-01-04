Sevgili Oğlak, Merkür'ün Oğlak burcunda dolaştığı bu hafta, zihinsel ve iletişimsel yeteneklerin artıyor. Haftanın ilk günlerinde, fikirlerini kristal berraklığındaki bir su gibi serbestçe akıyor, iş ortamında liderlik koltuğuna oturacak kadar güçlü ve kararlı hissediyorsun. Bu aşamada stratejik planlar yapmak, somut hedefler belirlemek için mükemmel bir zaman dilimi senin olacak.

Hafta ilerledikçe, aldığın kararların arkasında durma konusunda kendini daha güçlü ve kararlı hissedeceksin. Bu durum, görüşmeler, anlaşmalar ve iş konuşmalarının lehine ilerlemesini sağlayacak. Disiplinli tavrın, üstlerin ya da iş ortakların tarafından bir sanat eseri gibi incelenip takdir edilecek. Bu hafta attığın her adım, tüm gözleri üzerine çekecek ve uzun vadeli başarıyı destekleyen bir tuğla olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…