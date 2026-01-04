Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında daha kontrollü ama bir o kadar da güven veren bir duruş sergileyeceksin. Sanki aşkın kaptanı sen olacaksın ve bu duruşunla partnerini etkileyeceksin.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle yeni bir düzen inşa etmek isteyebilirsin. Belki de bu düzen, daha çok kaliteli zaman geçireceğin bir düzen olabilir. Ortak hayaller, hedefler belirleyip aşkını daha da pekiştirebilirsin. Kim bilir, belki de bu hafta aşkın için yeni bir pencere açabilir, birlikte bakarak dünyayı daha farklı bir perspektiften görebilirsin.

Tabii aşkı arıyorsan, bu hafta romantik bir film sahnesini andıran, ciddi niyetli bir tanışma kapıda olabilir. Adeta bir film sahnesi gibi, beklenmedik bir anda karşına çıkacak olan bu kişiyle, belki de hayatının aşkını bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…