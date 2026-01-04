onedio
Oğlak Burcu right-white
5 - 11 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.01.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 5 Ocak - 11 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 5 Ocak - 11 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta aşk hayatında daha kontrollü ama bir o kadar da güven veren bir duruş sergileyeceksin. Sanki aşkın kaptanı sen olacaksın ve bu duruşunla partnerini etkileyeceksin.

Eğer bir ilişkin varsa, bu hafta partnerinle yeni bir düzen inşa etmek isteyebilirsin. Belki de bu düzen, daha çok kaliteli zaman geçireceğin bir düzen olabilir. Ortak hayaller, hedefler belirleyip aşkını daha da pekiştirebilirsin. Kim bilir, belki de bu hafta aşkın için yeni bir pencere açabilir, birlikte bakarak dünyayı daha farklı bir perspektiften görebilirsin.

Tabii aşkı arıyorsan, bu hafta romantik bir film sahnesini andıran, ciddi niyetli bir tanışma kapıda olabilir. Adeta bir film sahnesi gibi, beklenmedik bir anda karşına çıkacak olan bu kişiyle, belki de hayatının aşkını bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

