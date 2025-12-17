onedio
Günden Güne Yok Oluyor: Bursa Uludağ'dan Beslenen Gölet Yakında Sadece Toprak Olacak

Günden Güne Yok Oluyor: Bursa Uludağ'dan Beslenen Gölet Yakında Sadece Toprak Olacak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 18:57

Türkiye'nin gündeminde bu sene kuraklık yer alıyordu. Kış aylarının geçtiğimiz senelere nazaran yağışsız geçmesi, yaz aylarında sıcaklığın ise rekor kırması kuraklığı da beraberinde getirdi. Ülkemizin birçok fakrlı bölgesinde, sulak araziler kurumaya yüz tuttu. 

Bunlardan bir tanesi de Bursa Ovasının tarımdaki can damarı olan ve Uludağ'dan beslenen Gölbaşı göleti oldu.

Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Bursa'da bir göl daha kuruyor.

Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Bursa'da bir göl daha kuruyor.

Kurak geçen bir yazın ardından ülkemizin dört bir yanından üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Doğasıyla meşhur olan Bursa'da şeftali, armut, siyah incir ve kiraz gibi önemli tarım ürünlerinin üretildiği tarım alanlarının sulanmasında önemli rol üstlenen Gölbaşı göleti, her geçen gün kuruyor.

Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı göleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1933'te tarımsal sulamaya katkı sağlaması amacıyla inşa edilmeye başlamıştı ve 1938'de hizmete alındı. Yıllardır Bursa Ovası'nı suyla buluşturan Gölbaşı göleti, şimdi ise ciddi bir riskle karşı karşıya. Aralık ayında olmamıza rağmen Gölbaşı göleti, fotoğraftaki gibi görüntülendi. Bursa'ya özgü tarım ürünlerinin sulanmasında kullanılan bu gölet hem kuraklık hem de yıllardır tabanıyla ilgili sorunun çözülmemesi nedeniyle risk altında.

Gölbaşı göletinin sulak alan özelliğini kaybetmek üzere olduğu ve tehlike çanlarının çaldığı görülüyor. Durum böyle devam ederse, Bursa Ovası'ndaki tarımsal üretim de olumsuz etkilenebilir.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
