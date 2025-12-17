Günden Güne Yok Oluyor: Bursa Uludağ'dan Beslenen Gölet Yakında Sadece Toprak Olacak
Türkiye'nin gündeminde bu sene kuraklık yer alıyordu. Kış aylarının geçtiğimiz senelere nazaran yağışsız geçmesi, yaz aylarında sıcaklığın ise rekor kırması kuraklığı da beraberinde getirdi. Ülkemizin birçok fakrlı bölgesinde, sulak araziler kurumaya yüz tuttu.
Bunlardan bir tanesi de Bursa Ovasının tarımdaki can damarı olan ve Uludağ'dan beslenen Gölbaşı göleti oldu.
Türkiye'nin akciğerlerinden biri olan Bursa'da bir göl daha kuruyor.
