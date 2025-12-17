Günden Güne Yok Oluyor: Bursa Uludağ'dan Beslenen Gölet Yakında Sadece Toprak Olacak

Kurak geçen bir yazın ardından ülkemizin dört bir yanından üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Doğasıyla meşhur olan Bursa'da şeftali, armut, siyah incir ve kiraz gibi önemli tarım ürünlerinin üretildiği tarım alanlarının sulanmasında önemli rol üstlenen Gölbaşı göleti, her geçen gün kuruyor.

Kestel ilçesinde bulunan Gölbaşı göleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1933'te tarımsal sulamaya katkı sağlaması amacıyla inşa edilmeye başlamıştı ve 1938'de hizmete alındı. Yıllardır Bursa Ovası'nı suyla buluşturan Gölbaşı göleti, şimdi ise ciddi bir riskle karşı karşıya. Aralık ayında olmamıza rağmen Gölbaşı göleti, fotoğraftaki gibi görüntülendi. Bursa'ya özgü tarım ürünlerinin sulanmasında kullanılan bu gölet hem kuraklık hem de yıllardır tabanıyla ilgili sorunun çözülmemesi nedeniyle risk altında.

Gölbaşı göletinin sulak alan özelliğini kaybetmek üzere olduğu ve tehlike çanlarının çaldığı görülüyor. Durum böyle devam ederse, Bursa Ovası'ndaki tarımsal üretim de olumsuz etkilenebilir.