Yılların Gizemi: Manisa'da Yer Alan Spil Dağı Üzerinden Uçaklar Neden Geçmiyor?

Halk arasında sıkça dile getirilen bu iddiaya göre, Spil Dağı’nın üzerinden uçaklar geçemiyor. Kimilerine göre dağın manyetik alanı uçakların elektronik sistemlerini bozuyor, kimilerine göreyse bölgede açıklanamayan gizemli bir enerji bulunuyor. Hatta bazı söylentiler, pilotların özellikle bu bölgeden uzak durmaları yönünde uyarıldığını öne sürüyor. Bu anlatılar, Spil Dağı’nın “gizemli” kimliğini daha da pekiştiriyor.

Ancak işin aslı, söylentilerden oldukça farklı. Uzmanlara göre Spil Dağı’nın üzerinden uçakların geçemediğine dair iddia bilimsel bir temele dayanmıyor. Dağın manyetik alanı, ticari ya da askeri uçuşları etkileyecek düzeyde değil. Türkiye’deki hava sahası, belirli kurallar ve planlamalar çerçevesinde kullanılıyor ve uçakların izlediği rotalar; hava trafiğinin yoğunluğu, yakıt tasarrufu, hava koşulları ve güvenlik gibi kriterlere göre belirleniyor.