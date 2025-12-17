onedio
Yılların Gizemi: Manisa'da Yer Alan Spil Dağı Üzerinden Uçaklar Neden Geçmiyor?

Ömer Faruk Kino
17.12.2025 - 16:50

Ege Bölgesi’nin simge noktalarından Spil Dağı, bu kez doğal güzellikleriyle değil, yıllardır dillendirilen ilginç bir iddiayla gündemde. Halk arasında, dağın üzerinden uçakların geçemediği yönündeki söylentiler merak uyandırırken, bu iddia zamanla gizemli anlatılarla daha da güç kazanıyor. Peki Spil Dağı gerçekten uçuşlara kapalı bir bölge mi, yoksa işin perde arkasında bambaşka bir gerçek mi var? Gelin bir bakalım...

Ege Bölgesi’nde Manisa sınırları içinde yer alan Spil Dağı, yalnızca doğal güzellikleri ve mitolojik hikâyeleriyle değil, yıllardır dilden dile aktarılan ilginç bir iddiayla da gündeme geliyor...

Halk arasında sıkça dile getirilen bu iddiaya göre, Spil Dağı’nın üzerinden uçaklar geçemiyor. Kimilerine göre dağın manyetik alanı uçakların elektronik sistemlerini bozuyor, kimilerine göreyse bölgede açıklanamayan gizemli bir enerji bulunuyor. Hatta bazı söylentiler, pilotların özellikle bu bölgeden uzak durmaları yönünde uyarıldığını öne sürüyor. Bu anlatılar, Spil Dağı’nın “gizemli” kimliğini daha da pekiştiriyor.

Ancak işin aslı, söylentilerden oldukça farklı. Uzmanlara göre Spil Dağı’nın üzerinden uçakların geçemediğine dair iddia bilimsel bir temele dayanmıyor. Dağın manyetik alanı, ticari ya da askeri uçuşları etkileyecek düzeyde değil. Türkiye’deki hava sahası, belirli kurallar ve planlamalar çerçevesinde kullanılıyor ve uçakların izlediği rotalar; hava trafiğinin yoğunluğu, yakıt tasarrufu, hava koşulları ve güvenlik gibi kriterlere göre belirleniyor.

Spil Dağı çevresinde uçuşların daha az görülmesinin temel nedeni ise coğrafi ve operasyonel faktörler.

Bölge, büyük havalimanlarının ana hava koridorları üzerinde yer almıyor. Bu nedenle yolcu uçakları genellikle daha yoğun kullanılan ve daha verimli rotaları tercih ediyor. Ayrıca zaman zaman askeri tatbikatlar veya özel hava sahası düzenlemeleri nedeniyle belirli bölgelerde uçuş kısıtlamaları uygulanabiliyor. Bu durum da “uçaklar geçemiyor” algısını besliyor.

Kısacası, Spil Dağı’nı çevreleyen bu iddia gizemli bir doğa olayından değil, yanlış yorumlanan gözlemlerden ve kulaktan kulağa yayılan söylentilerden kaynaklanıyor. Gerçek ise oldukça net: Spil Dağı’nın üzerinden uçakların geçmesini engelleyen olağanüstü bir durum bulunmuyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
starburaks

Manisa Batı Kışla da askerlik yaparken Spil Dağı eteğinde gece nöbet tutarken havaya bakıp burdan neden uçak geçmiyor diye düşündüğüm çok olmuştur