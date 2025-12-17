Yılların Gizemi: Manisa'da Yer Alan Spil Dağı Üzerinden Uçaklar Neden Geçmiyor?
Ege Bölgesi’nin simge noktalarından Spil Dağı, bu kez doğal güzellikleriyle değil, yıllardır dillendirilen ilginç bir iddiayla gündemde. Halk arasında, dağın üzerinden uçakların geçemediği yönündeki söylentiler merak uyandırırken, bu iddia zamanla gizemli anlatılarla daha da güç kazanıyor. Peki Spil Dağı gerçekten uçuşlara kapalı bir bölge mi, yoksa işin perde arkasında bambaşka bir gerçek mi var? Gelin bir bakalım...
Ege Bölgesi’nde Manisa sınırları içinde yer alan Spil Dağı, yalnızca doğal güzellikleri ve mitolojik hikâyeleriyle değil, yıllardır dilden dile aktarılan ilginç bir iddiayla da gündeme geliyor...
Spil Dağı çevresinde uçuşların daha az görülmesinin temel nedeni ise coğrafi ve operasyonel faktörler.
Hava ya ak git ya
Manisa Batı Kışla da askerlik yaparken Spil Dağı eteğinde gece nöbet tutarken havaya bakıp burdan neden uçak geçmiyor diye düşündüğüm çok olmuştur