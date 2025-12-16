Merriam-Webster Sözlüğü Yılın Kelimesini Açıkladı: "Slop" Ne Demek?

Sözlüğe göre, 2025'teki 'slop' akışı son derece yaygın ve absürt videolardan tutarsız reklam görsellerine, ucuz propagandadan gerçeğe çok benzeyen sahte haberlere ve kalitesiz yapay zeka tarafından yazılmış kitaplara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hatta iş arkadaşlarının zamanını boşa harcayan anlamsız 'workslop' raporları da bu kapsama dahil. Merriam-Webster, insanların bu içerikten bir yandan sıkıldığını ama aynı zamanda inanılmaz bir hızla tüketmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu seçim, Oxford, Macquarie, Cambridge ve Collins gibi diğer büyük sözlüklerin bu yılki tercihlerine katılarak, yapay zekanın hızla çoğalan ve düşük kaliteli içeriği hakkındaki küresel kaygıları yansıtıyor.

Merriam-Webster, 'slop' kelimesinin yapay zekaya yönelik alaycı ve eleştirel bir ton taşıdığını da vurguluyor: '2025'te, yapay zeka tehditleri hakkında konuşmalar sürerken, 'slop' korkudan çok alaycı bir ton yarattı. Kelime, yapay zekaya küçük bir mesaj gönderiyor: İnsan yaratıcılığının yerini almaya geldiğinde, bazen o kadar da 'süper zeki' görünmüyorsun.'