Merriam-Webster Sözlüğü Yılın Kelimesini Açıkladı: "Slop" Ne Demek?

Merriam-Webster Sözlüğü Yılın Kelimesini Açıkladı: "Slop" Ne Demek?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 11:49

Merriam-Webster sözlüğü, her yıl olduğu gibi dönemin kolektif ruh halini ve kaygılarını en iyi yansıtan kelimeyi seçme geleneğini sürdürdü. Sözlüğün 2025 yılı için seçimi, interneti kasıp kavuran yapay zeka furyası ile ilişkilendirilen 'slop' oldu. Post-truth (hakikat sonrası) dönemde, deepfake’ler ve yapay zekanın ürettiği tuhaf çevrimiçi içeriklerle dolu bu dijital çağda, 'slop'un seçilmesi, kullanıcıların karşılaştığı içeriğin kalitesine dair ciddi bir toplumsal endişeyi gözler önüne seriyor. Peki 'slop' ne demek? 

Merriam-Webster, "slop"u basitçe "genellikle yapay zeka tarafından toplu halde üretilen, düşük kaliteli dijital içerik" olarak tanımlıyor.

Sözlüğe göre, 2025'teki 'slop' akışı son derece yaygın ve absürt videolardan tutarsız reklam görsellerine, ucuz propagandadan gerçeğe çok benzeyen sahte haberlere ve kalitesiz yapay zeka tarafından yazılmış kitaplara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hatta iş arkadaşlarının zamanını boşa harcayan anlamsız 'workslop' raporları da bu kapsama dahil. Merriam-Webster, insanların bu içerikten bir yandan sıkıldığını ama aynı zamanda inanılmaz bir hızla tüketmeye devam ettiğini belirtiyor. Bu seçim, Oxford, Macquarie, Cambridge ve Collins gibi diğer büyük sözlüklerin bu yılki tercihlerine katılarak, yapay zekanın hızla çoğalan ve düşük kaliteli içeriği hakkındaki küresel kaygıları yansıtıyor.

Merriam-Webster, 'slop' kelimesinin yapay zekaya yönelik alaycı ve eleştirel bir ton taşıdığını da vurguluyor: '2025'te, yapay zeka tehditleri hakkında konuşmalar sürerken, 'slop' korkudan çok alaycı bir ton yarattı. Kelime, yapay zekaya küçük bir mesaj gönderiyor: İnsan yaratıcılığının yerini almaya geldiğinde, bazen o kadar da 'süper zeki' görünmüyorsun.'

Aslen 1700’lerde "çamur" veya "sulandırılmış yiyecek" anlamına gelen "slop", zamanla "değersiz, iğrenç şey" anlamını kazandı.

Günümüzde ise dijital alana transfer olarak, özellikle 'AI slop' olarak adlandırılan yapay zeka üretimi videolar ve içerikler, ünlüleri veya ölmüş kamu figürlerini içeren deepfake’ler, dezenformasyon ve telif hakkı ihlali gibi ciddi etik ve hukuki endişeleri beraberinde getirerek modern kaygıları yansıtıyor.

Merriam-Webster’ın 2025 yılı kısa listesinde yer alan diğer kelimeler ve temsil ettikleri toplumsal trendler şunlar:

  • Performative: Kişisel imajı güçlendirmek amacıyla yapılan, samimiyetsiz ve gösteriş amaçlı davranışları ifade eder. İnternette 'performative male' veya 'performative matcha' gibi ifadelerle, yüzeysel eylemler ve gösterişçi duyarlılık alay konusu oldu.

  • Gerrymander: Siyasi avantaj elde etmek için seçim bölgelerinin sınırlarının değiştirilmesi anlamına gelen bu terim, ABD’deki harita yeniden çizim tartışmalarıyla yeniden gündeme geldi.

  • Touch grass: İnternette popülerleşen bu deyim, çevrimiçi deneyimlerden uzaklaşarak 'gerçek dünyaya dönmek' ve 'çevrimdışı aktivitelere katılmak' anlamında, gerçeklikten kopan insanlara yönelik bir uyarı olarak kullanılıyor.

  • Tariffs (Gümrük vergileri): Ticaret savaşları ve ABD’de uygulanmaya başlanan gümrük vergisi vaatlerinin etkisiyle ekonomik ve siyasi gündemde yeniden önem kazandı.

  • Conclave: Papa Francis’in ölümü ve öncesindeki bir film sayesinde, yüzyıllık 'papa seçimi' anlamına gelen bu Latince kökenli kelimeye olan ilgi arttı.

  • Six Seven (6-7): Gen Alpha kuşağının yarattığı, anlamsız ancak sosyal medyada hızla viral olan popüler bir argo ifade olarak listeye girdi.

  • Lake Chargoggagoggmanchauggagoggchaubunagungamaugg: Popüler bir Roblox oyununun etkisiyle sözlüğün en çok arananlar listesine giren bu çok uzun göl ismi de kısa listede yer aldı.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
