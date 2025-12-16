Merriam-Webster Sözlüğü Yılın Kelimesini Açıkladı: "Slop" Ne Demek?
Merriam-Webster sözlüğü, her yıl olduğu gibi dönemin kolektif ruh halini ve kaygılarını en iyi yansıtan kelimeyi seçme geleneğini sürdürdü. Sözlüğün 2025 yılı için seçimi, interneti kasıp kavuran yapay zeka furyası ile ilişkilendirilen 'slop' oldu. Post-truth (hakikat sonrası) dönemde, deepfake’ler ve yapay zekanın ürettiği tuhaf çevrimiçi içeriklerle dolu bu dijital çağda, 'slop'un seçilmesi, kullanıcıların karşılaştığı içeriğin kalitesine dair ciddi bir toplumsal endişeyi gözler önüne seriyor. Peki 'slop' ne demek?
Merriam-Webster, "slop"u basitçe "genellikle yapay zeka tarafından toplu halde üretilen, düşük kaliteli dijital içerik" olarak tanımlıyor.
Aslen 1700’lerde "çamur" veya "sulandırılmış yiyecek" anlamına gelen "slop", zamanla "değersiz, iğrenç şey" anlamını kazandı.
Merriam-Webster’ın 2025 yılı kısa listesinde yer alan diğer kelimeler ve temsil ettikleri toplumsal trendler şunlar:
