Kalçasından Çıktı: İştahsız Kedisini Veterinere Götüren Aile Hayatının Şokunu Yaşadı

Mersin'de sokaktan sahiplendikleri kediyi iştahsızlık şikayetiyle veterinere götüren çift, hayatının şokunu yaşadı. Kar gezisi için Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı bölgesi Arslanköy Mahallesi'ne giden Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, burada kendilerine yaklaşan sahipsiz bir kediyi üşümemesi için yanlarına aldı. Kısa sürede kediyle aralarında güçlü bir bağ kuran çift, kediyi sahiplenmeye karar verdi. Ancak Çift, kedinin hem iştahsızlığı hem de aşılarının yaptırılması için Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Kaynak: AA