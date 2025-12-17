Kalçasından Çıktı: İştahsız Kedisini Veterinere Götüren Aile Hayatının Şokunu Yaşadı
Mersin'de sokaktan sahiplendikleri kediyi iştahsızlık şikayetiyle veterinere götüren çift, hayatının şokunu yaşadı. Kar gezisi için Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı bölgesi Arslanköy Mahallesi'ne giden Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, burada kendilerine yaklaşan sahipsiz bir kediyi üşümemesi için yanlarına aldı. Kısa sürede kediyle aralarında güçlü bir bağ kuran çift, kediyi sahiplenmeye karar verdi. Ancak Çift, kedinin hem iştahsızlığı hem de aşılarının yaptırılması için Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.
Detaylar 👇
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Veteriner hekimlerinin yaptığı teşhis herkesi şok etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı bir operasyonla vücudundaki mermi çekirdeğinden kurtulan Amber, sağlığına kavuşarak kendisini kurtaran aileyle yeniden buluştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın