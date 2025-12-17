onedio
Kalçasından Çıktı: İştahsız Kedisini Veterinere Götüren Aile Hayatının Şokunu Yaşadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.12.2025 - 14:10

Mersin'de sokaktan sahiplendikleri kediyi iştahsızlık şikayetiyle veterinere götüren çift, hayatının şokunu yaşadı. Kar gezisi için Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı bölgesi Arslanköy Mahallesi'ne giden Ramazan Alper İlten ve nişanlısı Fatma Zühal Yurdagül, burada kendilerine yaklaşan sahipsiz bir kediyi üşümemesi için yanlarına aldı. Kısa sürede kediyle aralarında güçlü bir bağ kuran çift, kediyi sahiplenmeye karar verdi. Ancak Çift, kedinin hem iştahsızlığı hem de aşılarının yaptırılması için Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı.

Kaynak: AA

Veteriner hekimlerinin yaptığı teşhis herkesi şok etti.

Veteriner hekimlerinin yaptığı teşhis herkesi şok etti.

'Amber' adı verilen kediyi sahiplenmeye karar veren çift, hem genel sağlık kontrolü hem de iştahsızlık şikayeti nedeniyle vakit kaybetmeden Yenişehir’deki bir veteriner kliniğine başvurdu. Veteriner hekimler Ömer Sağdıç ve Furkan Toroğlu tarafından gerçekleştirilen ilk muayenede her şey normal görünse de, çekilen röntgen sonuçları herkesi şaşkına çevirdi. Küçük kedinin kalçasına saplanmış bir mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Bu acı gerçek karşısında şok yaşayan aile, Amber’in sessizce çektiği acıyı dindirmek için hemen ameliyat kararı aldı.

Başarılı bir operasyonla vücudundaki mermi çekirdeğinden kurtulan Amber, sağlığına kavuşarak kendisini kurtaran aileyle yeniden buluştu.

Operasyonu gerçekleştiren veteriner hekimler, merminin vücutta uzun süre kalmasının metal zehirlenmesine yol açabileceğini belirterek, zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.

Yaşadıkları süreci anlatan Ramazan Alper İlten, Amber ile aralarında çok hızlı bir bağ kurulduğunu ifade ederken; veteriner hekimler ise sokaktan bir can kurtaran çiftin duyarlılığına teşekkür etti. Talihsiz bir olayla yaralanan Amber, artık hem sağlığına kavuşmuş durumda hem de onu çok seven ailesiyle birlikte sıcak yuvasının tadını çıkarıyor.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
