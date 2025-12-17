onedio
Pazarın En Ucuz Meyvesi Oldu: Dalında 3, Pazarda 5 Liraya Satılıyor!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
17.12.2025 - 11:41

Adana’da narenciye hasadının devam ettiği bu günlerde, mandalina fiyatları tarihin en düşük seviyelerini görerek pazarın en uygun fiyatlı meyvesi haline geldi. Türkiye’nin narenciye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını tek başına karşılayan bu bereketli topraklarda, sezon başında 15 liraya kadar alıcı bulan mandalina, şimdilerde dalında 3, pazar tezgahlarında ise 5 liraya kadar geriledi. Ancak bu ucuzluğun arkasında, üreticiyi zor durumda bırakan bir dizi talihsiz gelişme yatıyor.

Kaynak: IHA

Grev ve hasat çakışması fiyatları düşürdü.

Hasat sezonunun başında oldukça verimli bir tablo çizen Adana narenciyesi, eylül ayı sonunda tarım aracılarının gerçekleştirdiği 9 günlük grevle sarsıldı. Bu süreçte erkenci olarak bilinen altı farklı mandalina türü aynı anda olgunlaştı. Grev sonrası işçiler bahçelere dönse de portakal hasadının da başlamasıyla birlikte iş gücü yetersiz kaldı. Ürünlerin zamanında toplanamaması, dallarda büyük bir yoğunluk ve kalite kaybı oluşturarak fiyatların hızla çakılmasına neden oldu.

İhracat şansı kaybolan ürünler dalında kaldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaşanan bu krizin boyutlarını dikkat çekici verilerle özetliyor. Erkenci cins mandalinanın raf ömrünün çok kısa olduğunu belirten Doğan; Adana, Mersin ve Hatay genelinde birçok bahçede ürünün dalında kaldığını ifade etti. Kalite kaybı nedeniyle Rusya ve Avrupa gibi önemli pazarlara ihraç edilemeyen bu meyveler, iç piyasada sıkışıp kalarak değerinin çok altına satılmaya başlandı.

Gelecek sezon için "sinek" tehlikesi gün geçtikçe artıyor.

Mevcut durum sadece ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda ciddi bir tarımsal risk barındırıyor. İşçilik maliyetlerinin kilogram başına 4 lirayı bulması, çiftçinin ürünü toplamaktan vazgeçmesine yol açtı. Ancak dalında çürüyen mandalinalar, Akdeniz meyve sineği için uygun bir besin kaynağı oluşturuyor. Eğer bu ürünler bir an önce toplanmazsa, artan sinek popülasyonu gelecek yılın hasadını da tehlikeye atacak.

Tüketici memnun, üretici destek bekliyor.

Pazardaki fiyat düşüşü vatandaşın yüzünü güldürürken, esnaf satışların hızlanmasından memnun. Ancak sürdürülebilir bir üretim için çiftçinin bu zarardan korunması şart. Üreticiler, yaşanan bu olağanüstü dönemde devletten acil Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) desteği talep ediyor.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
