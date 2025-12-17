Pazarın En Ucuz Meyvesi Oldu: Dalında 3, Pazarda 5 Liraya Satılıyor!
Adana’da narenciye hasadının devam ettiği bu günlerde, mandalina fiyatları tarihin en düşük seviyelerini görerek pazarın en uygun fiyatlı meyvesi haline geldi. Türkiye’nin narenciye ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını tek başına karşılayan bu bereketli topraklarda, sezon başında 15 liraya kadar alıcı bulan mandalina, şimdilerde dalında 3, pazar tezgahlarında ise 5 liraya kadar geriledi. Ancak bu ucuzluğun arkasında, üreticiyi zor durumda bırakan bir dizi talihsiz gelişme yatıyor.
Kaynak: IHA
Grev ve hasat çakışması fiyatları düşürdü.
Gelecek sezon için "sinek" tehlikesi gün geçtikçe artıyor.
