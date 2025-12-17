Pazarın En Ucuz Meyvesi Oldu: Dalında 3, Pazarda 5 Liraya Satılıyor!

Hasat sezonunun başında oldukça verimli bir tablo çizen Adana narenciyesi, eylül ayı sonunda tarım aracılarının gerçekleştirdiği 9 günlük grevle sarsıldı. Bu süreçte erkenci olarak bilinen altı farklı mandalina türü aynı anda olgunlaştı. Grev sonrası işçiler bahçelere dönse de portakal hasadının da başlamasıyla birlikte iş gücü yetersiz kaldı. Ürünlerin zamanında toplanamaması, dallarda büyük bir yoğunluk ve kalite kaybı oluşturarak fiyatların hızla çakılmasına neden oldu.

İhracat şansı kaybolan ürünler dalında kaldı.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaşanan bu krizin boyutlarını dikkat çekici verilerle özetliyor. Erkenci cins mandalinanın raf ömrünün çok kısa olduğunu belirten Doğan; Adana, Mersin ve Hatay genelinde birçok bahçede ürünün dalında kaldığını ifade etti. Kalite kaybı nedeniyle Rusya ve Avrupa gibi önemli pazarlara ihraç edilemeyen bu meyveler, iç piyasada sıkışıp kalarak değerinin çok altına satılmaya başlandı.