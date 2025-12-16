Zehirleme Riski Var! Tomurcuklanmış Patatesleri Yemek Güvenli mi?

Filizlenme ve yeşillenme, patatesin bozulmaya başladığını gösteren temel işaretlerdir. Eğer patates aynı zamanda yumuşak, buruşuk veya süngerimsi bir yapıdaysa, hiç tereddüt etmeden atılmalıdır. Solanin zehirlenmesi genellikle mide ve bağırsak sorunlarına yol açsa da, nadir ve ağır vakalarda sinir sistemi üzerinde ciddi etkilere, hatta felce bile neden olabilir.

Ayrıca solanin oranı artan patateslerde acı bir tat oluşabilir ve besin değeri azalabilir. Diyetisyen Tamar Samuels, filizlenmiş patateslerin genellikle uygun olmayan saklama koşullarına maruz kaldığı için besin içeriğinin düştüğünü belirtiyor.