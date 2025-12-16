onedio
Zehirleme Riski Var! Tomurcuklanmış Patatesleri Yemek Güvenli mi?

Ömer Faruk Kino
16.12.2025 - 18:46

Mutfağın bir köşesinde unutulmuş, yeşilimsi bir renk almış veya minik tomurcuklar çıkarmış patatesler her kesin aşina olduğu bir şeydir. Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi olan patatesleri stoklarken, bir süre sonra bu değişmeye başlayan patatesleri yemenin güvenli olup olmadığı sorusu akla takılması haliyle normaldir. Günümüzde sebzelerin dayanıklılığı ne kadar çok artsa da patatesler söz konusu olduğunda durum biraz farklı olabiliyor.

Filizlenmiş patates yenir mi?

Patatesler filizlenmeye başlaması çoğu zaman endişelenmeniz gerektiği anlamına gelmez. Filizlenme aşırıya kaçmadığı sürece patatesler genellikle tüketilebilir. Ancak uzmanlar, bu filizlerin solanin adı verilen doğal bir toksin içerdiğini hatırlatıyor. Solanin; baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Çok fazla tüketildiğinde ise daha ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir.

North Carolina State Üniversitesi’nden Safe Plates Direktörü Ellen Shumaker, şu önemli noktaya dikkat çekiyor: “Eğer filizler küçükse ve patates hala sert, buruşmamış durumdaysa, filizleri kesip patatesi güvenle tüketebilirsiniz.”

Yeşile dönmüş patatesler yenir mi?

Uzmanlar yeşermiş patateslerin kesinlikle yenilmemesi hakkında uyarıda bulunuyor. Patateslerin güneş ışığına maruz kalması, klorofil üretimine ve dolayısıyla yeşillenmeye neden olur. Asıl tehlike ise bu yeşil rengin, solanin toksininin arttığının bir işareti olması. Uzmanlara göre patates üzerindeki küçük yeşil lekeler kesilip atılabilir; ancak yeşillik çok yayılmışsa, patatesin tamamen çöpe atılması gerekir.

Peki patateslerinizi ne zaman atmalısınız?

Filizlenme ve yeşillenme, patatesin bozulmaya başladığını gösteren temel işaretlerdir. Eğer patates aynı zamanda yumuşak, buruşuk veya süngerimsi bir yapıdaysa, hiç tereddüt etmeden atılmalıdır. Solanin zehirlenmesi genellikle mide ve bağırsak sorunlarına yol açsa da, nadir ve ağır vakalarda sinir sistemi üzerinde ciddi etkilere, hatta felce bile neden olabilir.

Ayrıca solanin oranı artan patateslerde acı bir tat oluşabilir ve besin değeri azalabilir. Diyetisyen Tamar Samuels, filizlenmiş patateslerin genellikle uygun olmayan saklama koşullarına maruz kaldığı için besin içeriğinin düştüğünü belirtiyor.

Tüm bu uyarılar, patatesi tamamen hayatınızdan çıkarmanız gerektiği anlamına gelmez.

Beyaz ya da tatlı patatesler hala C vitamini ve potasyum açısından oldukça zengindir. Hatta tarih boyunca, yüksek C vitamini içerikleri sayesinde birçok insanın hayatını kurtarmıştır.

Solanin korkusunun patates keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin. Patateslerinizi serin, kuru ve karanlık bir yerde, mümkünse ışık geçirmeyen bir kese içinde saklayarak tazeliklerini koruyabilirsiniz. Ancak patatesler belirgin şekilde yeşillenmişse, onları tüketmekten kaçının.

Doğru saklama ve küçük kontrollerle patateslerin tadını güvenle çıkarabilir, gönül rahatlığıyla tüketmeye devam edebilirsiniz. Afiyet olsun!

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
