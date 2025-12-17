İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında Yeni Uygulama: Türkiye'de İlk Kez Yapılıyor
İstanbul'da bulunan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında yeni bir uygulama başlıyor. Ornitologlar, yani kuş bilimcileri, uçuş trafiğini olumsuz etkileyen kuşların davranış biçimlerini tespit etmek için çalışacak. Havalimanlarında ve çevrelerinde yeni önlemler alınacak.
Kaynak: DHA
Havalimanlarımızda yeni bir uygulamaya imza atılıyor.
Doğaya zarar vermeyen ekipmanlar kullanılacak.
