İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında Yeni Uygulama: Türkiye'de İlk Kez Yapılıyor

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan havalimanlarında yeni bir uygulamaya geçiliyor. Artık, havalimanlarında ornitologlar yani kuş bilimcileri görev alacak.

Ornitologlar, uçuş güvenliğini aksatan yaban hayvanları ve kuş sürüleri için havalimanlarında ekosisteme zarar vermeden pist çevresindeki yaban hayatı aktivitelerini kontrol altında tutulmasını sağlayacak. Kuş bilimcileri, havalimanları ve çevresinde yaban hayvanlarını izleme, kaçırma ve raporlama süreçlerini aktif bir şekilde takip edecek. Ayrıca periyodik olarak kuş göçleri de takip edilecek ve raporlanacak.

Böylece uzun vadede davranışları tespit edilen kuşların havalimanı çevresine yaklaşması engellenecek.