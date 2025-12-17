onedio
İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında Yeni Uygulama: Türkiye'de İlk Kez Yapılıyor

Dilara Bağcı Peker
17.12.2025 - 17:44

İstanbul'da bulunan İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında yeni bir uygulama başlıyor. Ornitologlar, yani kuş bilimcileri, uçuş trafiğini olumsuz etkileyen kuşların davranış biçimlerini tespit etmek için çalışacak. Havalimanlarında ve çevrelerinde yeni önlemler alınacak.

Kaynak: DHA

Havalimanlarımızda yeni bir uygulamaya imza atılıyor.

İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarında bulunan havalimanlarında yeni bir uygulamaya geçiliyor. Artık, havalimanlarında ornitologlar yani kuş bilimcileri görev alacak.

Ornitologlar, uçuş güvenliğini aksatan yaban hayvanları ve kuş sürüleri için havalimanlarında ekosisteme zarar vermeden pist çevresindeki yaban hayatı aktivitelerini kontrol altında tutulmasını sağlayacak. Kuş bilimcileri, havalimanları ve çevresinde yaban hayvanlarını izleme, kaçırma ve raporlama süreçlerini aktif bir şekilde takip edecek. Ayrıca periyodik olarak kuş göçleri de takip edilecek ve raporlanacak.

Böylece uzun vadede davranışları tespit edilen kuşların havalimanı çevresine yaklaşması engellenecek.

Doğaya zarar vermeyen ekipmanlar kullanılacak.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ yaban hayvanlarla ve kuş sürüleriyle mücadele kapsamında bir dizi önlem aldı. Örneğin, 7/ 24 saat çalışan ekiplerin, doğaya zarar vermeden etkili sonuç alınmasını sağlayan çeşitli teknolojik ekipmanlar kullanıldığı aktarılıyor. Yaban hayvanları ve kuş sürüleriyle ilgili mücadelede el tipi lazer kovucular, propon toplar, akustik etki oluşturan cihazlar (güneş panelli, hoparlörlü sistemler) ultrasonik cihazlar (yeşil gövdeli, üzeri güneş panelli sistemler) gibi ekipmanlar kullanıyor.

Sahada görev yapan uzman isimler, kuş gözlemlerini düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Elde edilen bilimsel veriler, riskli alanların tespiti ve etkili önlemlerin planlanmasında kritik rol oynuyor.

