Ne Ararsan Var: Airfryer'da 4 Farklı Tarifi Aynı Anda Yapıyoruz!

Yoğurt Soslu Mevsim Sebzeleri
Malzemeler:
Sosu İçin:
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş sarımsak (ezilmiş)
1 tutam maydanoz (kıyılmış)
1 tutam dereotu (kıyılmış)
1/4 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
1. Kıyılmış lahana, brokoli, kapya biber, mantar, havuç ve karnabaharları zeytinyağı ve tuzla birlikte karıştırıp hazneye alın ve 180 derecede 20 dakika pişirin.
2. Bir kasede yoğurt, zeytinyağı, sarımsak, maydanoz, dereotu ve tuzu karıştırın. Sebzelerin üzerine sosu gezdirerek servis edin.
Tavuk Nugget
Malzemeler:
Bulamak İçin:
1 su bardağı un
2 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
Yapılışı:
1. Tavuk göğsü, yumurta, soğan, sarımsak, un, toz kırmızı biber, köri , tuz ve karabiberi rondodan geçirin.
2. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde şekil verin. Sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın.
3. Hazneye yerleştirip üzerlerine sprey yağ sıkın ve 190 derecede 15 dakika pişirin.
Mercimekli Sebze Salatası
Malzemeler:
Sebze İçin:
1 kase kıyılmış lahana
2 adet brokoli
1 adet kapya biber
4 adet mantar
4 dilim havuç
3 adet karnabahar
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 çay kaşığı tuz
Salata İçin:
1 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1/2 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
2. Geniş bir kasede haşlanmış yeşil mercimek ve sebzeleri karıştırın. Zeytinyağı, limon ve tuzu karıştırıp hazırladığınız salatanın üzerine gezdirip karıştırın.
Tavuk Nugget Sandviç
Malzemeler:
Bulamak İçin:
Yapılışı:
1. Tavuk göğsü, yumurta, soğan, sarımsak, un, toz kırmızı biber, köri , tuz ve karabiberi rondodan geçirin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde şekil verin. Sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın.
2. Hazneye yerleştirip üzerlerine sprey yağ sıkın ve 190 derecede 15 dakika pişirin. Sandviç ekmeğinin içine mayonez sosunu, yeşillikleri ve jalapeno turşusunu ekleyin. Nuggetları üzerine yerleştirip servis edin.
Afiyet olsun!
