Ne Ararsan Var: Airfryer'da 4 Farklı Tarifi Aynı Anda Yapıyoruz!

17.12.2025 - 19:20

Bazen sofrada tek aradığımız şey “ne yesem?” sorusuna hızlı ama tatmin edici bir cevap. Ne çok ağır, ne de yavan. İşte tam bu noktada bu menü devreye giriyor. İster öğle molasında, ister akşam “bugün kendime güzel bir şeyler yapayım” dediğin anda bu kombinasyon sofrayı küçük bir keyif alanına dönüştürmeye hazır! 👇🏻

Yoğurt Soslu Mevsim Sebzeleri, Tavuk Nugget, Mercimekli Sebze Salatası, Sarımsak Soslu Tavuk Nugget Sandviç Nasıl Yapılır?

Yoğurt Soslu Mevsim Sebzeleri 

Malzemeler:

  • 1 kase kıyılmış lahana

  • 2 adet brokoli 

  • 1 adet kapya biber

  • 4 adet mantar

  • 4 dilim havuç

  • 3 adet karnabahar

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Sosu İçin:

  • 1 su bardağı yoğurt

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tutam maydanoz (kıyılmış)

  • 1 tutam dereotu (kıyılmış)

  • 1/4 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Kıyılmış lahana, brokoli, kapya biber, mantar, havuç ve karnabaharları zeytinyağı ve tuzla birlikte karıştırıp hazneye alın ve 180 derecede 20 dakika pişirin. 

2. Bir kasede yoğurt, zeytinyağı, sarımsak, maydanoz, dereotu ve tuzu karıştırın. Sebzelerin üzerine sosu gezdirerek servis edin. 

Tavuk Nugget 

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet küçük boy soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı (tepeleme) un

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1,5 çay kaşığı köri tozu 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Bulamak İçin:

  • 1 su bardağı un

  • 2 adet yumurta 

  • 1 su bardağı galeta unu

Yapılışı:

1. Tavuk göğsü, yumurta, soğan, sarımsak, un, toz kırmızı biber, köri , tuz ve karabiberi rondodan geçirin.

2. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde şekil verin. Sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın.

3. Hazneye yerleştirip üzerlerine sprey yağ sıkın ve 190 derecede 15 dakika pişirin. 

Mercimekli Sebze Salatası

Malzemeler:

Sebze İçin:

  • 1 kase kıyılmış lahana

  • 2 adet brokoli 

  • 1 adet kapya biber

  • 4 adet mantar

  • 4 dilim havuç

  • 3 adet karnabahar

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • Salata İçin:

  • 1 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)

  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet limonun suyu

  • 1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Kıyılmış lahana, brokoli, kapya biber, mantar, havuç ve karnabaharları zeytinyağı ve tuzla birlikte karıştırıp hazneye alın ve 180 derecede 20 dakika pişirin. 

2. Geniş bir kasede haşlanmış yeşil mercimek ve sebzeleri karıştırın. Zeytinyağı, limon ve tuzu karıştırıp hazırladığınız salatanın üzerine gezdirip karıştırın.

Tavuk Nugget Sandviç

Malzemeler:

  • 2 adet tavuk göğsü

  • 1 adet yumurta

  • 1 adet küçük boy soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı (tepeleme) un

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1,5 çay kaşığı köri tozu 

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Bulamak İçin:

  • 1 su bardağı un

  • 2 adet yumurta 

  • 1 su bardağı galeta unu

  • Sandviç İçin:

  • 1 avuç yeşillik

  • 2 yemek kaşığı sarımsaklı ve maydanozlu mayonez

  • 1 yemek kaşığı jalapeno turşusu

Yapılışı:

1. Tavuk göğsü, yumurta, soğan, sarımsak, un, toz kırmızı biber, köri , tuz ve karabiberi rondodan geçirin. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizde şekil verin. Sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın.

2. Hazneye yerleştirip üzerlerine sprey yağ sıkın ve 190 derecede 15 dakika pişirin.  Sandviç ekmeğinin içine mayonez sosunu, yeşillikleri ve jalapeno turşusunu ekleyin. Nuggetları üzerine yerleştirip servis edin. 

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

