Film Onsuz Eksik Olurdu: Titanic’in Unutulmaz Soundtrack’inin Doğuşu

Devasa bir aşk hikâyesi, yavaşça yaklaşan trajedi, buz gibi okyanus ve kalbimizin ritmini değiştiren bir melodi. Bazı filmler vardır, izlenir. Bazı filmler ise müziğiyle birlikte yaşanır. Titanic tam olarak bu ikinci kategoriye ait.

James Cameron’ın yıllarca hayal ettiği dev yapımın izleyiciye bu kadar dokunmasının en büyük sebeplerinden biri, hiç tartışmasız nefes kesen müziği.

Filmdeki her sahneyi bir duygu patlamasına çeviren o tema, aslında sıradan bir film müziği değil; sinema tarihinde kült hâline gelmiş bir modern klasik.

Peki bu müzik nasıl ortaya çıktı? Neden Cameron önce Horner’ı reddetti? Celine Dion bu şarkıyı neden söylemek istemedi?

Hepsini detaylarıyla anlatalım.