Neden Bazı Şarkılar Dilimize Dolanır?
Hani bazen hiç sevmediğin o pop şarkısı sabahın köründe aklına düşer de gün boyu 'Tiki tiki tak' diye gezersin ya... İşte o anlarda beyninin sana neden ihanet ettiğini hiç düşündün mü?
Bilim dünyasında 'Kulak Kurdu' (Earworm) olarak bilinen bu fenomenin arkasında aslında çok mantıklı (ve biraz da sinir bozucu) sebepler var. Hazırsan, beyninin içindeki o bitmek bilmeyen 'repeat' tuşuna beraber basalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beynimiz "yarım kalan aşkları" sevmez.
Basitlik en büyük tuzak!
Duygusal tetikleyiciler...
Bilim insanlarına göre kulak kurdu, bir nevi zihinsel kaşıntı.
Peki, bu lanetten nasıl kurtuluruz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın