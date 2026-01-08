onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Neden Bazı Şarkılar Dilimize Dolanır?

etiket Neden Bazı Şarkılar Dilimize Dolanır?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.01.2026 - 16:01

Hani bazen hiç sevmediğin o pop şarkısı sabahın köründe aklına düşer de gün boyu 'Tiki tiki tak' diye gezersin ya... İşte o anlarda beyninin sana neden ihanet ettiğini hiç düşündün mü?

Bilim dünyasında 'Kulak Kurdu' (Earworm) olarak bilinen bu fenomenin arkasında aslında çok mantıklı (ve biraz da sinir bozucu) sebepler var. Hazırsan, beyninin içindeki o bitmek bilmeyen 'repeat' tuşuna beraber basalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beynimiz "yarım kalan aşkları" sevmez.

Psikolojide Zeigarnik Etkisi denen bir durum var: Beyin, bitirilmemiş görevleri bitirilmiş olanlardan daha iyi hatırlar. Eğer bir şarkının sadece nakaratını biliyorsan veya radyoda şarkı tam bitmeden araçtan indiysen, beynin o döngüyü tamamlamak için şarkıyı arka planda çalmaya devam eder.

Basitlik en büyük tuzak!

Hiçbir karmaşık progresif rock parçasının dile dolandığını gördün mü? Zor. Genellikle dile dolanan şarkılar; temposu hızlı, ritmi belirgin ve melodisi öngörülebilir olanlar. Pop müzik endüstrisi, beynimizin en kolay sindirebileceği aralıkları (interval) kullanarak bize adeta 'zihinsel fast-food' sunar.

Duygusal tetikleyiciler...

Bazen şarkı durup dururken gelmez. O anki ruh halin, ortamdaki bir koku veya yürüdüğün yol, beynindeki bir anıyı tetikler. Beyin o anıyla eşleşen şarkıyı 'Play' listesinin en başına çeker. Eski sevgilini hatırlatan o şarkı tam da bu yüzden en alakasız anda diline dolanır.

Bilim insanlarına göre kulak kurdu, bir nevi zihinsel kaşıntı.

Beyin, şarkıyı bir kez yakaladığında onu bir kaşıntı gibi algılar ve rahatlamak için o bölgeyi (yani melodiyi) sürekli kaşır. Siz mırıldandıkça o kaşıntı daha da artar ve bir kısırdöngüye girersiniz.

Peki, bu lanetten nasıl kurtuluruz?

Eğer 'Lale Devri çocuklarıyız biz' döngüsünden çıkamıyorsan şu yöntemleri dene:

  • Şarkıyı baştan sona dinle: Beynine şarkının bittiğini kanıtla.

  • Sakız çiğne: Şaşırtıcı ama gerçek; sakız çiğnemek, beynin işitsel kısa süreli belleğini meşgul ederek şarkı döngüsünü bozabiliyor.

  • Anagram çöz veya kitap oku: Beynini şarkı söyleyemeyeceği kadar karmaşık bir dilsel göreve zorla.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın