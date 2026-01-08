Neden Bazı Şarkılar Dilimize Dolanır?

Hani bazen hiç sevmediğin o pop şarkısı sabahın köründe aklına düşer de gün boyu 'Tiki tiki tak' diye gezersin ya... İşte o anlarda beyninin sana neden ihanet ettiğini hiç düşündün mü?

Bilim dünyasında 'Kulak Kurdu' (Earworm) olarak bilinen bu fenomenin arkasında aslında çok mantıklı (ve biraz da sinir bozucu) sebepler var. Hazırsan, beyninin içindeki o bitmek bilmeyen 'repeat' tuşuna beraber basalım!