CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Sözler: ''Haddini Bil Tek Adam''
CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Sözler: ''Haddini Bil Tek Adam''
CHP'nin ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' sloganıyla başlattığı ve ilki kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Cümle alem bilsin ki biz buraya sonuç almaya geldik. O kayyum gitmeden, Resul Emrah Şahan geri gelmeden ve Ekrem Başkan'ı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız' dedi.
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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.
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Mitingde konuşan CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Bugün her çarşamba akşamı bir ilçemizde yapacağımız gece mitinglerinden ilkini yapmak üzere Şişli'ye geldik'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Özgür Özel, şunları söyledi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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