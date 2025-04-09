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CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Sözler: ''Haddini Bil Tek Adam''

CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Sözler: ''Haddini Bil Tek Adam''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 23:14

CHP'nin ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' sloganıyla başlattığı ve ilki kayyum atanan Şişli Belediyesi önünde gerçekleşen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Cümle alem bilsin ki biz buraya sonuç almaya geldik. O kayyum gitmeden, Resul Emrah Şahan geri gelmeden ve Ekrem Başkan'ı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız' dedi.

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19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

19 Mart'ta gözaltına alınan ve 23 Mart Pazar günü tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nde tutuluyor.

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla düzenlenecek mitinglerin ilki bu akşam tutuklu belediye başkanı Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyum atanan Şişli'de düzenlendi.

CHP tarafından Şişli Belediyesi önünde yapılacak olan miting öncesi belediye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yurttaşlar, “Emrah başkan yalnız değildir”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları attı.

Mitingin başlangıcında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı ve partinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu.

İmamoğlu mesajında, 'Türkiye Cumhuriyeti gücünü vatandaşın iradesinden alır. Bir daha seçim kazanamayan bir avuç insan, kendilerini devletin sahibi milletin efendisi ilan etmeye hazırlanıyorlar. Onlara asla geçit vermeyeceğiz. Seçimden kaçamayacaksınız ve o sandığa gömüleceksiniz. Yenileceksiniz!' dedi.

Çelik, Silivri’de tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın mesajını da paylaştı. Şahan, 'Mustafa Kemal Atatürk ilk kez Şişli'den yola çıkmıştı. Şişli'den bu kayyumu birlikte göndereceğiz' diye belirtti.

Mitingde konuşan CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Bugün her çarşamba akşamı bir ilçemizde yapacağımız gece mitinglerinden ilkini yapmak üzere Şişli'ye geldik'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

Mitingde konuşan CHP'li Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. "Bugün her çarşamba akşamı bir ilçemizde yapacağımız gece mitinglerinden ilkini yapmak üzere Şişli'ye geldik'' diyen Özel sözlerine şöyle devam etti:

''Ey cuntanın başkanı Erdoğan, duyuyor musunuz Şişli'yi? Meydanlarda direndiniz, Maltepe'de 2,2 milyon oldunuz sel gibi aktınız. Bugün direnmek üzere Şişli'desiniz, bütün İstanbul'dasınız. Kimse şaşırmasın biz burada miting yapmıyoruz, bir miting alanına toplanıp sığmayıp taştık ama biz burada bir otoriteye karşı eylem yapıyoruz, eyleme geldik biz! Biz buraya ses çıkarmaya, direnmeye ama cümle alem bilsin ki sonuç almaya geldik. 

Cuntanın Şişli temsilcisi gitmeden, Resul Emrah Şahan dönmeden durmayacağız! Hiçbirimiz Ekrem Başkanımızı almadan ve çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum Ekrem başkanı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Bu eylem milletin eylemidir. Bu eylem Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkan milyonların eylemidir. Burada on binler, Türkiye'deki on milyonları temsil etmektedir. Biz kazanacağız, biz başaracağız.

Dünyada iki tür darbe vardır: Birincisi, tankla tüfekle yapılan askeri darbeler, diğeri ise kendisi demokrasi ile gelse de gitmeyen ve istemeyenlerin yapmak istedikleri sivil darbeler. Bugün biz, demokrasiyi bir tren gibi gören, istediğimiz zaman ineriz diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti demokrasiyi ve Cumhuriyeti savunmaya, İsmet Paşa'nın emaneti çok partili hayatı savunmaya geldik. Bugün, sandıkla gelen ancak işine gelmeyince ayrılmak istemeyen bir kişi, bu partinin ikinci Genel Başkanına, bu ülkenin ikinci Cumhurbaşkanına, Sevr'i yırtıp atan, Batı Cephesi'nin kumandanı ve aynı zamanda Lozan Fatihi olan, çok partili rejimde yenilip de gitmeyi bilen İsmet Paşa'ya dil uzatan Erdoğan'a söylüyorum: Sen kim, İsmet Paşa'ya laf uzatmak kim? Erdoğan'a sesleniyorum, haddini bil tek adam! Haddini bil cuntacı!.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Özgür Özel, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Özgür Özel, şunları söyledi:

''Erdoğan cuntacıdır, Erdoğan hazımsızdır, Erdoğan cuntanın başıdır. Şimdi çıkıp da 'Biz devletiz' diyor. Devlet dediğin binalardan ibarettir. Devlet yönetiminde senin yaptıklarından rahatsızlık da had safhadır. Bir avuç cuntacıyla Devlet'i ele geçirdim dersen, bu millet sana kendi gücünü gösterecektir. Erdoğan'ın dolma kaleminden çıkan akandan, bakandan bakan falan olmaz.

Darbeyi yapana cunta, darbeyi dağıtana da millet denir. Milletten alıyoruz gücümüzü. Bugün, işgal altındaki Şişli Belediye'mizin oradayız. Tarihin en yüksek oyu aldığı dönemde 350 günde 150 projeyi tamamlayan, arı gibi çalışan Başkanımızı yeniden buraya getirmeden bize durmak yok.

Resul Emrah Şahan'ın listesinde bir Kürt demokrat varsa, bu Kürt'e verdiğimiz değerdendir. Oyu sana verdiğinde makbul, Kürt vermediğinde terörist ilan ediyorsan, sen sahtekarsın, iki yüzlüsün! Şimdi bunlar Türkiye'de Kürt sorununu çözeceklermiş, barış getireceklermiş, bu samimiyetsizlikle çözüm olur mu? Çözüm, Türk ile Kürt'ü eşit bilmekle olur, Alevi ile Sünni'yi birlikte kucaklamakla olur. Her çarşamba 20.30'da meydanlara dolmaya hazır mısınız?

Türkiye'de siyaset, Tayyip Bey için konforlu bir alan. Kendi istediğini yapacak, muhalefet yapınca oradan terör çıkaracak. İlk günlerde yolsuzluk deyince Avrupa bir tedirgin oldu. Biz tertemiz arkadaşlarımızı biliyoruz. İddianameyi de görünce, kendisinin halef selef halinde olacağı 31 yıl önceki diplomanın nasıl iptal edildiğini, bomboş MASAK raporlarını, meşe ladin denilen odunları, o gizli tanıklar bile 'gördüm' diyemiyor, 'duydum' diyor, ne elbise askıları içinde bakan evlatlarının para taşıdıklarını, ne kendi evlatlarıyla 'sıfırlandın mı babacığım', 'kime yolladın babacığım' kısımlarını, hiçbir şey olmadığını bütün dünyaya anlattık. 

Ekrem Başkan'ın yerine elini öptüğüm Hasan amcamın ve Dilek İmamoğlu'nun adına kayıtlı iki eve, haber vereceksin, kapı açılacak, çilingirle gidip, oraya neyle gidiyorsun, bilmiyoruz. Orada bir şey yok da, sen oraya eskiden etle tırnak olduğun FETÖ'cüler gibi, bilmiyoruz ne götürüyorsun, bilmiyoruz. Ekrem Başkan’ın avukatlarına haber vermeden, mafya gibi hırsız gibi arama yaparken, olayı duyuyoruz. Şimdi eve gidiyorlar, hazırladıkları basın bülteninde, yapılan aramada, büyük gizli kasaların içinde, 10 Euro, 690 dolar, ruhsatlı silaha ait 40 tane mermi buluyorlar. Büyük bir kumpas düşüyor. Birileri büyük bir yanlış yaptı, bunu kendi anama yapılmış saydım. Bizim kitabımızda anaya laf söylemek, aileye bulaşmak, eşe laf söylemek olmaz! Allah rakibin de düşmanın da mertini versin, böyle namertliklerle kimseyi muhatap etmesin.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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