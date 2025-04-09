CHP Lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sert Sözler: ''Haddini Bil Tek Adam''

''Ey cuntanın başkanı Erdoğan, duyuyor musunuz Şişli'yi? Meydanlarda direndiniz, Maltepe'de 2,2 milyon oldunuz sel gibi aktınız. Bugün direnmek üzere Şişli'desiniz, bütün İstanbul'dasınız. Kimse şaşırmasın biz burada miting yapmıyoruz, bir miting alanına toplanıp sığmayıp taştık ama biz burada bir otoriteye karşı eylem yapıyoruz, eyleme geldik biz! Biz buraya ses çıkarmaya, direnmeye ama cümle alem bilsin ki sonuç almaya geldik.

Cuntanın Şişli temsilcisi gitmeden, Resul Emrah Şahan dönmeden durmayacağız! Hiçbirimiz Ekrem Başkanımızı almadan ve çok korkuyor ama buradan bir daha hatırlatıyorum Ekrem başkanı Cumhurbaşkanı yapmadan durmayacağız. Bu eylem milletin eylemidir. Bu eylem Cumhurbaşkanı adayına sahip çıkan milyonların eylemidir. Burada on binler, Türkiye'deki on milyonları temsil etmektedir. Biz kazanacağız, biz başaracağız.

Dünyada iki tür darbe vardır: Birincisi, tankla tüfekle yapılan askeri darbeler, diğeri ise kendisi demokrasi ile gelse de gitmeyen ve istemeyenlerin yapmak istedikleri sivil darbeler. Bugün biz, demokrasiyi bir tren gibi gören, istediğimiz zaman ineriz diyen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti demokrasiyi ve Cumhuriyeti savunmaya, İsmet Paşa'nın emaneti çok partili hayatı savunmaya geldik. Bugün, sandıkla gelen ancak işine gelmeyince ayrılmak istemeyen bir kişi, bu partinin ikinci Genel Başkanına, bu ülkenin ikinci Cumhurbaşkanına, Sevr'i yırtıp atan, Batı Cephesi'nin kumandanı ve aynı zamanda Lozan Fatihi olan, çok partili rejimde yenilip de gitmeyi bilen İsmet Paşa'ya dil uzatan Erdoğan'a söylüyorum: Sen kim, İsmet Paşa'ya laf uzatmak kim? Erdoğan'a sesleniyorum, haddini bil tek adam! Haddini bil cuntacı!.''