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Komşuda İşçiler Meydanlara Çıktı: Hayat Pahalılığına Karşı Genel Grev Başlattılar

Komşuda İşçiler Meydanlara Çıktı: Hayat Pahalılığına Karşı Genel Grev Başlattılar

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.04.2025 - 21:23

Yunanistan'da işçiler ve memurlar hayat pahalılığına karşı harekete geçti. Genel grev nedeniyle demiryolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımı durdu.

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Yunanistan’da işçi ve memurlar "hükümetin hayat pahalılığına karşı önlem alması" talebiyle 24 saatlik greve gitti.

Yunanistan’da işçi ve memurlar "hükümetin hayat pahalılığına karşı önlem alması" talebiyle 24 saatlik greve gitti.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı.

Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı PAME işçi sendikası da greve destek verdi.

Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı PAME işçi sendikası da greve destek verdi.

Grev nedeniyle ülkede toplu ulaşım sekteye uğrarken, demiryolu ve deniz yolu ulaşımı da tamamen durdu. Atina'da bir araya gelen binlerce işçi ve memur parlamento binası önüne yürürken, hükümetin hayat pahalılığına çözüm bulması ve maaşların artırılmasına yönelik taleplerini dile getirdi.

Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok farklı kentinde de düzenlendi.

Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok farklı kentinde de düzenlendi.

Emekliler ise 2009'da başlayan ekonomik kriz sürecinde iptal edilen 13'üncü ve 14'üncü maaş uygulamasının geri getirilmesini talep etti.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı.

İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı.

Atina'da bir araya gelen binlerce işçi ve memur parlamento binası önüne yürüdü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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