Komşuda İşçiler Meydanlara Çıktı: Hayat Pahalılığına Karşı Genel Grev Başlattılar
Komşuda İşçiler Meydanlara Çıktı: Hayat Pahalılığına Karşı Genel Grev Başlattılar
Yunanistan'da işçiler ve memurlar hayat pahalılığına karşı harekete geçti. Genel grev nedeniyle demiryolu, deniz yolu ve hava yolu ulaşımı durdu.
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Yunanistan’da işçi ve memurlar "hükümetin hayat pahalılığına karşı önlem alması" talebiyle 24 saatlik greve gitti.
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Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı PAME işçi sendikası da greve destek verdi.
Benzer eylemler, başta Selanik olmak üzere ülkenin birçok farklı kentinde de düzenlendi.
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Memur Sendikaları Konfederasyonunun (ADEDY) çağrısıyla işçi ve memurlar 24 saatliğine iş bıraktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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