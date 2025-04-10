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İngilizce Öğrenirken Size Ekstra Yardım Edecek 13 Şarkı

etiket İngilizce Öğrenirken Size Ekstra Yardım Edecek 13 Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 18:01

İngilizce öğrenirken bol bol dizi izlemek kadar bol bol İngilizce şarkı dinlemek ve onlara eşlik etmek de önemli. Dinlediğiniz şarkıları anlamak ve anlayarak o şarkıya eşlik etmek İngilizce öğrenme sürecini hem eğlenceli hale getirir hem de kolaylaştırır. Hazırsanız İngilizce ile başa çıkmaya çalışırken işleri kolaylaştıracak o şarkıları keşfediyoruz!

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1. Ed Sheeran – Shape of You

2. Dua Lipa – Don't Start Now

3. Justin Bieber – Love Yourself

4. The Weeknd – Blinding Lights

5. Billie Eilish – Bad Guy

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6. Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back

7. Taylor Swift – Lover

8. Harry Styles – Watermelon Sugar

9. Maroon 5 – Memories

10. Imagine Dragons – Thunder

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11. Charlie Puth – Attention

12. Selena Gomez – Lose You to Love Me

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Begüm
Begüm
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