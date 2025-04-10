İngilizce Öğrenirken Size Ekstra Yardım Edecek 13 Şarkı
İngilizce öğrenirken bol bol dizi izlemek kadar bol bol İngilizce şarkı dinlemek ve onlara eşlik etmek de önemli. Dinlediğiniz şarkıları anlamak ve anlayarak o şarkıya eşlik etmek İngilizce öğrenme sürecini hem eğlenceli hale getirir hem de kolaylaştırır. Hazırsanız İngilizce ile başa çıkmaya çalışırken işleri kolaylaştıracak o şarkıları keşfediyoruz!
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1. Ed Sheeran – Shape of You
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2. Dua Lipa – Don't Start Now
3. Justin Bieber – Love Yourself
4. The Weeknd – Blinding Lights
5. Billie Eilish – Bad Guy
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6. Shawn Mendes – There’s Nothing Holdin’ Me Back
7. Taylor Swift – Lover
8. Harry Styles – Watermelon Sugar
9. Maroon 5 – Memories
10. Imagine Dragons – Thunder
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11. Charlie Puth – Attention
12. Selena Gomez – Lose You to Love Me
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