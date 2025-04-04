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4 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

4 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 01:01

'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...

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Evliya Alkan'dan İlginç Linç İtirafı!

Evliya Alkan'dan İlginç Linç İtirafı!

Sevgilisiyle paylaştığı pozlara sosyal medyadan yapılan yorumlarla ilgili konuşan Evliya Alkan kız arkadaşı güzel olduğu için linçlendiğini söyledi.

Elçin Sangu'dan Meslektaşlarıyla İlgili İddialara Tepki!

Elçin Sangu'dan Meslektaşlarıyla İlgili İddialara Tepki!

Elçin Sangu boykot paylaşımları yüzünden tepki gören ve işlerine son verilen oyuncu arkadaşlarına destek çıktı. Hacı Yakışıklı'nın iddialarını yalanlayan Sangu ortaya atılan suçlamalara tepki gösterdi.

İrem Derici Ali Dinçer'e Ateş Püskürdü!

İrem Derici Ali Dinçer'e Ateş Püskürdü!

Çine Gençlik ve Spor Kulübü İlçe Müdürü sanatçıların boykot paylaşımına hakaret ederek tepki göstermişti. Bunun üzerine İrem Derici sanatçılara hakaret eden Ali Dinçer'e öfke kustu.

Alişan'la Yüzük Atan Eda Erol Evleniyor

Alişan'la Yüzük Atan Eda Erol Evleniyor

Esra Erol'un kardeşi Eda Erol Alişan'la evlilik yoluna girmişti. Ardından yollarını ayıran ikili manşetlere yerleşmişti. Alişan evlenip yuva kurarken Eda Erol gözlerden uzak bir yaşantı sürüyordu. Eda Erol yaptığı paylaşımla evlendiği haberini verdi.

Hilmi Cem İntepe Evleniyor!

Hilmi Cem İntepe Evleniyor!

Survivor şampiyonu Hilmi Cem İntepe Pırıl Atasev ile nişanlandı.

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Farah Zeynep'ten Elon Musk'a Rest!

Farah Zeynep'ten Elon Musk'a Rest!

Son zamanlardaki çıkışlarıyla adından bahsettiren Farah Zeynep Abdullah Elon Musk'a rest çekerek Bluesky hesabı açtı.

Nihal Yalçın'dan Sektöre Sitem!

Nihal Yalçın'dan Sektöre Sitem!

Başarılı oyuncu Nihal Yalçın yaptığı paylaşımla gündeme ses çıkartan birçok oyuncunun destek göremediğinden dert yandı.

Ece Seçkin Albümünü Erteledi

Ece Seçkin Albümünü Erteledi

Ülke gündeminde yaşanan olayların ardından Ece Seçkin yeni albümünü yayınlamak için uygun bir ortam olmadığını dile getirerek süreci ertelediğini duyurdu.

Hande Erçel Tutuklu Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Paylaşım Yaptı

Hande Erçel Tutuklu Öğrencilerin Serbest Bırakılması İçin Paylaşım Yaptı

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk kararının ardından protestolarda  Ankara’da tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü yapılan itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 301 öğrencinin tutuklandığı olaylarda Erçel 'serbest bırakın' çağrısında bulundu.

Yasemin Kay Allen FBI Aşkına Geri mi Döndü?

Yasemin Kay Allen FBI Aşkına Geri mi Döndü?

Yasemin Kay Allen, son olarak 'Amerikalı Aynasız' lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı aşkla gündeme gelmişti ikilini yeniden birlikte olduğu iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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