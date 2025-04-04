Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Yıldızı Evliya Aykan'dan "Kız Arkadaşım Çok Güzel Diye Linçleniyorum" İtirafı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Yıldızı Evliya Aykan'dan "Kız Arkadaşım Çok Güzel Diye Linçleniyorum" İtirafı!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=USxie...
Komedi sektöründeki başarılı oyunculuğu ile tanınan Evliya Aykan'ı uzun süredir ekran önünde görüyoruz. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın en sevilen isimlerinden biri olan ve seyirciye kendini sempatikliğiyle tanıtan isim yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor.
Kendisi gibi oyuncu olan Asude Kızanlık ile aşk yaşayan isim Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk oldu. İlginç itiraflarda bulunan isim kız arkadaşının güzelliği yüzünden linç edildiğini söyledi.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yıldız isimlerinden biri olan Evliya Aykan 21 Mart'ta vizyona giren Zorla Güvenlik isimli filmiyle izleyici karşısına geçmişti.
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Bir süredir Asude Kızanlık ile aşk yaşayan Evliya Aykan, Sibel Arna'nın YouTube programında şaşırtan bir itirafta bulundu.
İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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