Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın Yıldızı Evliya Aykan'dan "Kız Arkadaşım Çok Güzel Diye Linçleniyorum" İtirafı!

Komedi sektöründeki başarılı oyunculuğu ile tanınan Evliya Aykan'ı uzun süredir ekran önünde görüyoruz. Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın en sevilen isimlerinden biri olan ve seyirciye kendini sempatikliğiyle tanıtan isim yer aldığı yapımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Asude Kızanlık ile aşk yaşayan isim Sibel Arna'nın YouTube kanalına konuk oldu. İlginç itiraflarda bulunan isim kız arkadaşının güzelliği yüzünden linç edildiğini söyledi.