Oyuncu Elçin Sangu'dan Meslektaşları Hakkında Ortaya Atılan Suçlama ve Örgüt İddialarına Sert Çıkış!
Oyuncu Elçin Sangu'dan Meslektaşları Hakkında Ortaya Atılan Suçlama ve Örgüt İddialarına Sert Çıkış!
Boykot gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla adından bahsettiren Cem Yiğit Üzümoğlu gündeme oturmuştu. Ardından ünlü isimler tepkilerini sosyal medyadan dile getirmiş, Çağlayan Adliyesi'nde toplanan Oyuncu Sendikası üyeleri de olaylar hakkında yorumda bulunmuştu.
Elçin Sangu geçtiğimiz saatlerde Hacı Yakışıklı'nın Cem Yiğit Üzümoğlu'nun tutuklanmasının ardından ortaya attığı iddialara cevap vermişti. Meslektaşlarına destek veren Sangu iddialara sert çıkıştı.
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Boykot paylaşımlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açacağı haberleriyle TRT'de oynayan isimlerin dizi kadrolarından çıkarıldığı öğrenilmişti.
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Gözaltı kararının ardından verdiği röportaj ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" paylaşımıyla konuşulan isme destekler gecikmemişti.
Elçin Sangu ise Hacı Yakışıklı'nın Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında ortaya attığı iddialara cevap vermişti.
Oyuncular hakkında ortaya çıkan suçlamalar ve iddialara tepki gösteren Elçin Sangu meslektaşlarını korudu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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