Oyuncu Elçin Sangu'dan Meslektaşları Hakkında Ortaya Atılan Suçlama ve Örgüt İddialarına Sert Çıkış!

'Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor ve bu WhatsApp grubuna da oyuncuları ekliyor. Burada oyunculara özellikle İmamoğlu ve boykot üzerinden ne yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor, oyuncular da bunun üzerine savcılığa şikayet ediyorlar.' şeklinde iddialarda bulunan Yakışıklı'ya Sangu'dan 'O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı.' cevabı gelmişti.