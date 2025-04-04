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Oyuncu Elçin Sangu'dan Meslektaşları Hakkında Ortaya Atılan Suçlama ve Örgüt İddialarına Sert Çıkış!

Oyuncu Elçin Sangu'dan Meslektaşları Hakkında Ortaya Atılan Suçlama ve Örgüt İddialarına Sert Çıkış!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2025 - 23:41

Boykot gerekçesiyle gözaltına alınmasıyla adından bahsettiren Cem Yiğit Üzümoğlu gündeme oturmuştu. Ardından ünlü isimler tepkilerini sosyal medyadan dile getirmiş, Çağlayan Adliyesi'nde toplanan Oyuncu Sendikası üyeleri de olaylar hakkında yorumda bulunmuştu. 

Elçin Sangu geçtiğimiz saatlerde Hacı Yakışıklı'nın Cem Yiğit Üzümoğlu'nun tutuklanmasının ardından ortaya attığı iddialara cevap vermişti. Meslektaşlarına destek veren Sangu iddialara sert çıkıştı.

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Boykot paylaşımlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açacağı haberleriyle TRT'de oynayan isimlerin dizi kadrolarından çıkarıldığı öğrenilmişti.

Boykot paylaşımlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma açacağı haberleriyle TRT'de oynayan isimlerin dizi kadrolarından çıkarıldığı öğrenilmişti.

TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın ardından Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un da anlaşmalarına son verilmişti. 

Ardından Cem Yiğit Üzümoğlu'nun geçtiğimiz gün gözaltına alındığı haberleri magazin manşetlerine yerleşmişti.

Gözaltı kararının ardından verdiği röportaj ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" paylaşımıyla konuşulan isme destekler gecikmemişti.

Gözaltı kararının ardından verdiği röportaj ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" paylaşımıyla konuşulan isme destekler gecikmemişti.

'Herkese gösterdiği destek için teşekkür ederim. Eğer birlik olursak, eğer öteki demeden kol kola olursak, eğer barış içinde sözümüzü söylemekten çekinmezsek, umut dolu güzel günler bizimdir. Hapsedilen gençlerimiz, yarınlarımız, gelecek cumhurbaşkanlarımız, mühendislerimiz doktorlarımız, sanatçılarımız için mücadele etmek zorundayız. Bu memleket bizim. Gelecek bizim.'

Elçin Sangu ise Hacı Yakışıklı'nın Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında ortaya attığı iddialara cevap vermişti.

Elçin Sangu ise Hacı Yakışıklı'nın Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında ortaya attığı iddialara cevap vermişti.

'Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor ve bu WhatsApp grubuna da oyuncuları ekliyor. Burada oyunculara özellikle İmamoğlu ve boykot üzerinden ne yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor, oyuncular da bunun üzerine savcılığa şikayet ediyorlar.' şeklinde iddialarda bulunan Yakışıklı'ya Sangu'dan 'O grupta ben de varım (oyuncu sendikası) asla böyle bir şey olmadı.' cevabı gelmişti.

Oyuncular hakkında ortaya çıkan suçlamalar ve iddialara tepki gösteren Elçin Sangu meslektaşlarını korudu.

Oyuncular hakkında ortaya çıkan suçlamalar ve iddialara tepki gösteren Elçin Sangu meslektaşlarını korudu.

'Bunlar da hayatını toplum önünde ve kameralar eşliğinde yaşayan insanlardan gizli örgüt çıkartmaya çalışıyorlar.Allah aşkına saçmalamayı bırakın artık.(Arkadaşlar şunu muhatabına bir zahmet)' şeklinde konuşan Sangu yine sözleriyle dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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