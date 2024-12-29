Evet/Hayır Testine Göre Zihnin Yaşlı mı?
Evet/Hayır Testine Göre Zihnin Yaşlı mı?
Yaptığımız egzersizler, okuma alışkanlıklarımız veya mesleklerimiz hepsi zihnen bizi yorabilir ya da daha genç kılabilir.
Evet/Hayır Testine Göre Zihnin Yaşlı mı?
Haydiii!
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1. Son zamanlarda yeni bilgileri öğrenmekte zorlanıyor musun?
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2. Çevrendeki insanlarla sohbet ederken, bazen kelimeleri hatırlamakta zorlanıyor musun?
3. Daha önce çok sevdiğin aktiviteleri artık yapmak istemiyor musun?
4. Son zamanlarda güncel olayları ve haberleri takip etmekte zorlanıyor musun?
5. Yeni teknolojilere ve cihazlara karşı ilgisiz hissediyor musun?
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6. Zihninin hızla yorulmasına neden olan durumlar daha sık mı oluyor?
7. Son zamanlarda eski hatıralarını, anılarınızı daha sık mı düşünüyorsun?
8. Önceden kolayca hatırladığın şeyleri şimdi unutmakta mı zorlanıyorsun?
9. Birden fazla şeyle aynı anda ilgilenmekte zorlanıyor musun?
10. Daha önce rahatlıkla yaptığın işlerde, şimdi daha fazla çaba harcıyor musun?
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Senin zihinin genç!
Senin zihnin yaşlı!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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