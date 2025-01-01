Senin Kalbin Neden Kırılıyor?
Senin Kalbin Neden Kırılıyor?
Herkesin kalbi farklı sebeplerle kırılır. Kimi ilgi görmediğinde, kimi haksızlığa uğradığında, kimi ise sözlerin ağırlığında incinir. Bazen küçük bir davranış bile derin yaralar bırakabilir. Peki, senin kalbin neden kırılıyor? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En yakın arkadaşın yoğun olduğunu söyleyip sana zaman ayıramadı. Ne hissedersin?
4. Başkalarının yanında eksiklerinin yüzüne vurulması seni nasıl etkiler?
5. Çok sık ağlar mısın?
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6. Sevdiğin biri verdiği sözleri tutmadı. Ne yaparsın?
7. Küçümsendiğini hissedersen ne yaparsın?
8. Aşk hakkında ne düşünüyorsun?
9. Kendini yalnız hissettiğin dönemler oluyor mu?
10. Son olarak zayıf bir karakter olduğunu düşünüyor musun?
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Senin kalbin dışlanmış hissettiğinde kırılıyor!
Senin kalbin değersiz hissettiğinde kırılıyor!
Senin kalbin güvensizlik hissettiğinde kırılıyor!
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