Evet/Hayır Testine Göre Kar İnsanı mısın Yağmur İnsanı mı?
Evet/Hayır Testine Göre Kar İnsanı mısın Yağmur İnsanı mı?
Bazı insanlar yağmurlu, kasvetli günlerde derin bir huzur bulur. Yağmurun sesi, gri gökyüzü ve serin hava onları sakinleştirir; belki de bu, bir fincan sıcak içecekle birlikte düşüncelere dalmak için en güzel zamandır. Kimisi ise karın beyazlığına hayrandır. Soğuk ama tertemiz bir manzara, huzur ve saflık hissi yaratır; bu tür havalar, doğanın büyüsüne kapılmak ve çocukluk anılarına yolculuk yapmak için idealdir. Peki senin için hangisi?
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1. Hava durumu senin ruh halini etkiler mi?
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2. Doğada vakit geçirmeyi sever misin?
3. Yağmur sesi seni sakinleştirir mi?
4. Geçmişi sık sık özler misin?
5. Yalnız olduğunda daha mutlu musun?
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6. Üşümekten hoşlanır mısın?
7. İnsanlara kolay güvenir misin?
8. Kar yağdığında heyecanlananlardan mısın?
9. Peki şu an bir ilişkin var mı?
10. Samimi bir insan mısındır?
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Sen tam bir kar insanısın!
Sen tam bir yağmur insanısın!
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