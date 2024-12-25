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Evet/Hayır Testine Göre Kar İnsanı mısın Yağmur İnsanı mı?

Evet/Hayır Testine Göre Kar İnsanı mısın Yağmur İnsanı mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.12.2024 - 14:01

Bazı insanlar yağmurlu, kasvetli günlerde derin bir huzur bulur. Yağmurun sesi, gri gökyüzü ve serin hava onları sakinleştirir; belki de bu, bir fincan sıcak içecekle birlikte düşüncelere dalmak için en güzel zamandır. Kimisi ise karın beyazlığına hayrandır. Soğuk ama tertemiz bir manzara, huzur ve saflık hissi yaratır; bu tür havalar, doğanın büyüsüne kapılmak ve çocukluk anılarına yolculuk yapmak için idealdir. Peki senin için hangisi?

Hadi teste!

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1. Hava durumu senin ruh halini etkiler mi?

2. Doğada vakit geçirmeyi sever misin?

3. Yağmur sesi seni sakinleştirir mi?

4. Geçmişi sık sık özler misin?

5. Yalnız olduğunda daha mutlu musun?

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6. Üşümekten hoşlanır mısın?

7. İnsanlara kolay güvenir misin?

8. Kar yağdığında heyecanlananlardan mısın?

9. Peki şu an bir ilişkin var mı?

10. Samimi bir insan mısındır?

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Sen tam bir kar insanısın!

Sen tam bir kar insanısın!

Sen tam bir kar insanısın. Kar yağdığı anda içini bir huzur kaplıyor, dışarıya baktığında gördüğün beyaz örtü sana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Gökyüzünden süzülen her bir kar tanesi, sanki ruhunun karmaşasını alıp götürüyor. Sessizlik var ya, o kar yağarken etrafa yayılan huzurlu sessizlik… İşte tam da o an, dünyanın yavaşladığını, her şeyin dinginleştiğini hissediyorsun. Kar yağışı başladığında ilk iş camın kenarına geçiyorsun, ellerini sıcak bir kupaya sarıp beyazın büyüsüne dalıyorsun. Her yer o kadar saf, o kadar temiz görünüyor ki, sanki senin ruhuna da bir temizlik geliyor. Kar, dış dünyayı sessizleştirirken içinde bir coşku uyandırıyor. O karın üzerine ilk adımı atmak var ya, sanki çocukluğuna dönmek gibi. O anda hayatın bütün ağırlığı bir kenara bırakılıyor ve kendini hafif hissediyorsun. Kar, senin için sadece bir doğa olayı değil, bir duyguyu temsil ediyor. Kardan adam yapmayı, soğuk havada yürümeyi seviyorsun. Yüzüne değen o taze, serin hava, içindeki tüm stresi alıp götürüyor. Karda yürürken çıkan o hafif hışırtı sesi, senin için bir melodi gibi. Her adımında dünyanın ritmine uyum sağlıyorsun. Ayak izlerini bırakırken, sanki hayatta da bir iz bırakıyormuşsun gibi geliyor. Kışın o soğuk ama huzurlu havası seni sarıyor. Üzerine aldığın yumuşacık atkı, ellerindeki eldivenler bile başka bir his uyandırıyor sende. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, karın verdiği mutluluk seni sıcacık yapıyor. Çünkü kar, sana bir sakinlik, bir yenilenme getiriyor. Beyazın saflığı, her şeyin üzerini örtüyor, geçmişin karmaşasını ve yorgunluğunu bir süreliğine görünmez kılıyor. Kar yağarken hissettiklerin, sana hem yaşadığını hem de hayatta neyin önemli olduğunu hatırlatıyor. Kar, senin için huzur, neşe ve bir parça da olsa masumiyet demek. Çünkü sen kar insanısın. Karın düştüğü her yer, senin için bir mutluluk durağına dönüşüyor.

Sen tam bir yağmur insanısın!

Sen tam bir yağmur insanısın!

Sen tam bir yağmur insanısın. Yağmurun ilk damlaları yere düşerken hissettiğin o huzur başka hiçbir şeyde yok. Gökyüzü griye çaldığında, hava biraz serinleyip toprak kokusu yükseldiğinde ruhun dinginleşiyor. Başkaları belki yağmuru hüzünle bağdaştırır, ama senin için tam tersi. Yağmur, bir yenilenme, bir sakinlik, bir içsel yolculuk anlamına geliyor. O şıpır şıpır düşen damlalar sanki zihnindeki karmaşayı temizliyor, düşüncelerini berraklaştırıyor. Yağmur yağarken cam kenarında oturmayı seviyorsun mesela. Elinde bir fincan sıcak kahve ya da çay, belki bir kitap ya da yalnızca yağmurun tınısına kulak veriyorsun. O ses, ruhuna bir melodi gibi işliyor. Her damla, senin duygularına dokunuyor. Sokakta yürürken yağmurun saçlarına düşmesini, yüzüne dokunmasını hissediyorsun ve bundan tarifsiz bir keyif alıyorsun. Islanmayı dert etmiyorsun, çünkü o anda doğayla bir bütün oluyorsun. Yağmurlu havalar sana sadece fiziksel değil, duygusal bir huzur da getiriyor. O bulutlu gökyüzü altında daha derin hissediyorsun. Yağmurun altında yürürken, sanki dış dünya biraz daha sessizleşiyor, insanlar biraz daha içine dönüyor. Bu atmosfer seni hem sakinleştiriyor hem de düşündürüyor. Belki hayatı, belki geçmişi, belki de hayallerini… Ama her seferinde kendine biraz daha yakınlaşıyorsun. Yağmur, senin için bir duraklama anı gibi. Hayatın koşturmacasında, bir mola verme fırsatı sunuyor. Yağmurla gelen serinlik, ruhunu tazeliyor; damlaların sesi, karmaşayı dindiriyor. Belki bir melankoli, belki bir rahatlama, ama ne olursa olsun yağmur sana iyi geliyor. Çünkü sen yağmurun insanısın; o gri gökyüzü ve şıpırdayan damlalar, senin ruh haline dokunan bir şiir gibi.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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