Sen tam bir kar insanısın. Kar yağdığı anda içini bir huzur kaplıyor, dışarıya baktığında gördüğün beyaz örtü sana tarifsiz bir mutluluk veriyor. Gökyüzünden süzülen her bir kar tanesi, sanki ruhunun karmaşasını alıp götürüyor. Sessizlik var ya, o kar yağarken etrafa yayılan huzurlu sessizlik… İşte tam da o an, dünyanın yavaşladığını, her şeyin dinginleştiğini hissediyorsun. Kar yağışı başladığında ilk iş camın kenarına geçiyorsun, ellerini sıcak bir kupaya sarıp beyazın büyüsüne dalıyorsun. Her yer o kadar saf, o kadar temiz görünüyor ki, sanki senin ruhuna da bir temizlik geliyor. Kar, dış dünyayı sessizleştirirken içinde bir coşku uyandırıyor. O karın üzerine ilk adımı atmak var ya, sanki çocukluğuna dönmek gibi. O anda hayatın bütün ağırlığı bir kenara bırakılıyor ve kendini hafif hissediyorsun. Kar, senin için sadece bir doğa olayı değil, bir duyguyu temsil ediyor. Kardan adam yapmayı, soğuk havada yürümeyi seviyorsun. Yüzüne değen o taze, serin hava, içindeki tüm stresi alıp götürüyor. Karda yürürken çıkan o hafif hışırtı sesi, senin için bir melodi gibi. Her adımında dünyanın ritmine uyum sağlıyorsun. Ayak izlerini bırakırken, sanki hayatta da bir iz bırakıyormuşsun gibi geliyor. Kışın o soğuk ama huzurlu havası seni sarıyor. Üzerine aldığın yumuşacık atkı, ellerindeki eldivenler bile başka bir his uyandırıyor sende. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, karın verdiği mutluluk seni sıcacık yapıyor. Çünkü kar, sana bir sakinlik, bir yenilenme getiriyor. Beyazın saflığı, her şeyin üzerini örtüyor, geçmişin karmaşasını ve yorgunluğunu bir süreliğine görünmez kılıyor. Kar yağarken hissettiklerin, sana hem yaşadığını hem de hayatta neyin önemli olduğunu hatırlatıyor. Kar, senin için huzur, neşe ve bir parça da olsa masumiyet demek. Çünkü sen kar insanısın. Karın düştüğü her yer, senin için bir mutluluk durağına dönüşüyor.