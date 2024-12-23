Senin Hayatın Ne Kadar Yolunda?
Senin Hayatın Ne Kadar Yolunda?
Hayat her zaman istediğin gibi gitmiyor, değil mi? Bazen işler planladığın gibi yolunda giderken, bazen beklenmedik zorluklar karşına çıkabiliyor. Belki kariyer hedeflerin istediğin hızda ilerlemiyor ya da duygusal anlamda bir şeyler eksik hissediyorsun. Ancak tüm bunların içinde minik mutluluklar bulduğun anlar da oluyor. Unutma, inişler ve çıkışlar hayatın doğal bir parçası. Peki sence senin hayatın ne kadar yolunda?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İkili ilişkilerinde en önem verdiğin şey ne?
4. Kendini bu aralar nasıl hissediyorsun?
5. İstediğin şeyler için çabalar mısın?
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6. En çok çevrendeki hangi insanlarla sorun yaşıyorsun?
7. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
8. En çok istediğin şey ne?
9. Kendini umutsuz hissettiğin zamanlar oluyor mu?
10. Son olarak kendine bir renk seç bakalım!
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Senin hayatın mükemmel denecek kadar yolunda!
Senin hayatın yolunda sayılır!
Senin hayatın hiç yolunda değil!
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